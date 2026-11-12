Marine Tondelier : SMIC à 2000 euros et dépénalisation des drogues, le programme des Écologistes

La candidate écologiste Marine Tondelier dévoile sa feuille de route présidentielle : revalorisation du SMIC, fin de l'interdiction de vendre du tabac aux jeunes et réforme de la justice. Une vision transformative pour la France.

Marine Tondelier, candidate des Écologistes à l' élection présidentielle française, a clairement exposé sa vision pour l'avenir du pays lors d'une série d'interventions publiques. La politicienne verte a détaillé ses propositions phares, allant d'une augmentation immédiate du salaire minimum interprofessionnel de croissance ( SMIC) à une remise en question profonde des politiques de répression en matière de toxicomanie. Ces annonces s'inscrivent dans une stratégie visant à redéfinir le rôle de l'État et à répondre aux crises sociales et économiques actuelles.

Une revalorisation immédiate du SMIC

Marine Tondelier a annoncé qu'en cas de victoire présidentielle, un SMIC de 2 000 euros brut serait mis en place immédiatement. Cette mesure ambitieuse vise à assurer une dignité financière pour les travailleurs les plus précaires. Pour accompagner cette hausse substantielle des revenus, la candidate propose la mise en place d'aides dédiées spécifiquement aux Très Petites Entreprises (TPE) et aux Petites et Moyennes Entreprises (PME). Elle souligne que ces structures, souvent fragilisées, ne peuvent pas se permettre d'absorber seules une telle augmentation des charges salariales sans soutien public.

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Réforme de la justice et dépénalisation

Sur le plan pénal, Marine Tondelier défend une approche sanitaire plutôt que répressive. Elle estime qu'il est impossible de combattre une addiction uniquement par la répression. À ce titre, elle propose la dépénalisation des drogues, considérant que la criminalisation aggrave les situations des usagers sans résoudre les problèmes de fond. Par ailleurs, elle soutient l'interdiction de la vente de tabac aux personnes nées après 2014. Cette génération spécifique serait ainsi protégée dès l'enfance, réduisant ainsi l'incidence du tabagisme sur le long terme dans la société française.

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Clarté politique et régularisation

La candidate des Écologistes a également pris position sur des questions de société sensibles. Concernant l'immigration, Marine Tondelier plaide pour la régularisation de toutes les personnes qui travaillent en France et dont les enfants sont scolarisés dans le système éducatif national. Cette proposition vise à intégrer ceux qui contribuent déjà à l'économie et à la vie sociale du pays. Sur le plan institutionnel, elle se montre critique envers les méthodes politiques actuelles, notamment après les propos de Yannick Jadot concernant Raphaël Glucksmann. Elle ironise en affirmant qu'un chef doit être fait pour cheffer, surtout s'il s'agit d'un homme socialiste, soulignant le décalage entre la théorie et la pratique politique.

Impact social et contexte électoral

Dans un contexte où tout est extrêmement tendu, Marine Tondelier interroge la capacité du système à tenir jusqu'à l'élection présidentielle. Elle répond à la question de savoir comment mener cette campagne difficile en rappelant ses principes. Concernant la candidature de Teddy Riner, elle estime que la politique ne doit pas appartenir qu'à des professionnels de la politique. Cette ouverture vers le sport et la société civile reflète son désir de renouveler les élites dirigeantes. Face aux tensions, notamment après la plainte en diffamation déposée par le Rassemblement National (RN) suite à l'attentat raciste de Trappes, elle se dit extrêmement sereine, affirmant que ce n'est pas à elle de décider seule de l'avenir de son parti. Elle condamne fermement les agissements qu'elle juge indignes de l'exécutif actuel.