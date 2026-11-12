Marine Tondelier : Propositions audacieuses, critiques acerbes et volonté de coalition pour Les Écologistes

Analyse du programme de Marine Tondelier candidate Les Écologistes incluant régularisation des immigrés, dépénalisation des drogues, lutte contre le surendettement climatique et critiques envers Macron.

Dans le contexte de l' élection présidentielle française, Marine Tondelier, candidate pour la coalition Les Écologistes, mène une campagne marquée par une lucidité critique et des propositions audacieuses.

Face à un électorat souvent tiraillé entre l'espoir et le scepticisme, des témoignages comme celui de Lisa, qui déclare aimer voter pour elle tout en restant hyper lucide, illustrent la complexité du rapport des citoyens à ce mouvement politique. Marine Tondelier utilise cette plateforme pour présenter une vision qui mêle urgence climatique et justice sociale, tout en adressant des critiques frontales à ses concurrents, notamment Emmanuel Macron, qu'elle qualifie d'actions humainement dégueulasses.

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Programme de Marine Tondelier pour l'intégration sociale

Cette approche directe vise à sensibiliser le public aux enjeux majeurs de la campagne, en particulier la crise écologique et les inégalités structurelles qui affectent les ménages français. L'une des mesures phares de son programme concerne la régularisation de toutes les personnes travaillant en France avec des enfants scolarisés, une proposition visant à renforcer le lien social et à intégrer pleinement les populations marginalisées.

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Elle défend également une approche libérale et sanitaire en matière de drogues, arguant que la répression seule ne suffit pas à combattre l'addiction, et propose l'interdiction de la vente de tabac aux personnes nées après 2014. Sur le plan fiscal et environnemental, elle dénonce le concept de surendettement climatique qui engendre directement le surendettement des ménages, soulignant que la planète vit à crédit.

Positionnement politique et vision stratégique

Son ironie vis-à-vis de la figure du chef, notamment après les propos de Yannick Jadot sur Raphaël Glucksmann, montre sa volonté de transformer la dynamique du pouvoir, en suggérant que la chefferie devrait être exercée avec une sensibilité accrue, idéalement par des leaders socialistes. Enfin, bien qu'elle ne souhaite pas disparaître d'un coup ni se désister sans condition, elle se dit prête à rejoindre une coalition plus large, démontrant sa flexibilité tactique tout en gardant son identité politique intacte.