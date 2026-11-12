Marine Tondelier : Programme, SMIC et critiques de Marine Tondelier pour la présidentielle

Marine Tondelier, candidate écologiste, détaille son programme sur le SMIC, la dépénalisation des drogues et critique les positions de ses adversaires lors de cette campagne présidentielle tendue.

Marine Tondelier, candidate de la formation Les Écologistes à l'élection présidentielle, a multiplié les interventions publiques pour défendre son programme et clarifier sa vision politique. Interrogée sur la gouvernance interne de son mouvement, elle a fermement rejeté l'idée de prendre des décisions unilatérales, affirmant qu'elle ne déciderait pas seule de l'avenir de son parti dans le contexte de la campagne électorale.

Positionnement sur le pouvoir et les institutions

Marine Tondelier a exprimé des critiques vigoureuses envers la gestion actuelle de la République française. Selon elle, les actions menées par le Président Macron relèvent de comportements humainement répréhensibles. Cette prise de position s'inscrit dans une stratégie de distinction claire par rapport au pouvoir en place, mettant en avant une opposition fondée sur des valeurs éthiques et sociales.

Also read 'C'est la campagne la plus dangereuse qu'on ait eue à vivre', juge Marine Tondelier

Elle a également adressé des remarques ironiques concernant la notion de leadership politique. En réponse aux commentaires formulés par Yannick Jadot au sujet de Raphaël Glucksmann, Marine Tondelier a souligné que la fonction de chef est destinée à diriger, rappelant notamment le contexte genré et politique si le dirigeant est un homme socialiste, ce qui souligne sa vision critique des dynamiques de pouvoir traditionnelles.

Réforme du SMIC et soutien aux entreprises

Au cœur de son programme économique, Marine Tondelier propose une revalorisation significative du salaire minimum. Elle annonce l'octroi d'une augmentation immédiate d'au moins deux mille euros bruts pour les travailleurs concernés par cette mesure. Cette proposition vise à améliorer directement le pouvoir d'achat des catégories de la population les plus précaires économiquement.

Advertisement

Pour accompagner cette hausse salariale, la candidate a précisé les mécanismes de soutien aux petites et très petites entreprises. Elle a assuré qu'il existerait des aides spécifiques et dédiées aux TPE et PME qui n'ont pas les moyens financiers de supporter cette augmentation des charges sans assistance publique, garantissant ainsi la viabilité économique des structures les plus petites.

Politiques sociales et régularisation des étrangers

La candidate a également détaillé sa vision en matière d'immigration et d'intégration sociale. Elle estime que toutes les personnes résidant et travaillant en France, dont les enfants sont scolarisés dans le système éducatif national, devraient bénéficier d'une régularisation de leur situation administrative. Cette mesure vise à inclure les travailleurs essentiellement dans le tissu social et économique français.

Parallèlement à ces mesures structurelles, Marine Tondelier a abordé la question de la santé publique et de la consommation de substances. Elle défend une approche qui dépasse la simple répression, arguant que lutter contre les addictions ne suffit pas par les seuls moyens coercitifs. Son programme inclut également l'interdiction de la vente de tabac aux personnes nées après l'année deux mille quatorze, une mesure préventive de santé publique.

Contexte politique et tensions de la campagne

La campagne électorale actuelle se caractérise par une atmosphere tendue, ce qui suscite des interrogations sur la durée de la période de scrutin. Marine Tondelier a reconnu que la situation était extrêmement difficile à gérer, posant la question de la manière dont les candidats et les partis peuvent tenir le cap jusqu'au jour du vote présidentiel.

Advertisement

Elle a également réagi avec sérénité à la plainte en diffamation déposée par le Rassemblement National suite à ses propos sur l'attentat raciste de Trappes. Cette incident juridique met en lumière les tensions politiques élevées qui traversent le débat public, tandis que la candidate maintient son engagement pour une politique inclusive et protectrice des plus vulnérables.