Marine Tondelier : Programme 2027, coalition de gauche et politique écologique

Marine Tondelier présente son programme pour la présidentielle 2027 lors de l'émission Vous Présidente sur BFMTV, abordant la coalition de gauche, le Smic et le nucléaire.

La candidate écologiste à la présidentielle Marine Tondelier a été l'invitée de l'émission Vous Présidente ce jeudi 12 novembre au soir sur BFMTV. Pendant trois heures, la secrétaire nationale des Écologistes a répondu aux questions des journalistes et d'électeurs de gauche indécis. Cette appearance médiatique constitue une occasion clé pour dérouler son programme à six mois du scrutin de 2027.

Marine Tondelier prête à une coalition de gauche

Marine Tondelier se dit prête à rejoindre une coalition de gauche d'ici au premier tour de l'élection présidentielle. Elle explique que la gauche n'est pas allée au deuxième tour lors des deux précédents scrutins et qu'il faut trouver une solution pour combattre l'extrême droite. Les électeurs de son parti sont appelés à voter entre le 10 et le 13 décembre sur la suite à donner à sa candidature. Si le soutien se porte sur un autre candidat, elle assurera faire pleinement campagne pour cette personne sans laisser tomber son camp politique.

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Propositions économiques et hausse du Smic

Le programme des Écologistes prévoit une augmentation du Smic de 105 euros nets par mois, selon les termes définis en juillet. Marine Tondelier souhaite également que toutes les personnes percevant moins de 2.000 euros nets par mois bénéficient d'une revalorisation. Pour aider les TPE et PME à rémunérer correctement leurs salariés, des aides dédiées sont envisagées. Des discussions sont en cours avec les chefs d'entreprise pour chiffrer exactement le coût de cette mesure afin de ne laisser personne sur le carreau.

Réactions aux événements sociaux et scolaires

Marine Tondelier commente la hausse des prix avec une pointe d'ironie, notant une augmentation de 5 euros par mois correspondant à une baguette par semaine. Elle déclare être habituée des procédures baillons, ayant souvent été poursuivie par certains acteurs sans jamais être condamnée. Elle se dit extrêmement sereine face à ces situations judiciaires. Concernant les attentats, elle estime que les responsables du Rassemblement National sont incapables d'avoir les bons mots et qu'une remise en question s'impose.

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Gestion du nucléaire et transition énergétique

Marine Tondelier reconnaît qu'il ne sera pas possible de sortir du nucléaire avant 2032, bien que cela reste son objectif à long terme. Elle plaide pour déployer au maximum les énergies renouvelables d'ici là. L'objectif spécifique des Écologistes est d'atteindre 18.000 éoliennes sur le territoire français, sachant qu'il y en a déjà 9.000 actuellement. Le plan consiste à les déployer au plus vite et à fermer les centrales nucléaires au fur et à mesure qu'elles ne seront plus nécessaires.

Postures sur l'immigration et les drogues

Sur le sujet de l'immigration, Marine Tondelier estime que toutes les personnes travaillant en France avec des enfants scolarisés devraient être régularisées. Elle juge inadmissible et abject humainement la manière dont les personnes étrangères sont traitées en France. Elle qualifie le parcours du combattant administratif de système indigne. Enfin, elle plaide pour une légalisation des drogues et l'interdiction de vente de tabac aux personnes nées après 2014, prônant un encadrement plutôt que la seule répression.