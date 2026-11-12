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Marine Tondelier : positions sur le SMIC, l'arme atomique et la gauche

BFMTV#14 in France
Marine Tondelier : positions sur le SMIC, l'arme atomique et la gauche
Marine Tondelier · Les Écologistes · SMIC
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Marine Tondelier, candidate Les Écologistes, détaille ses propositions : hausse du SMIC, rejet immédiat du désarmement nucléaire et maintien de l'union de la gauche.

Marine Tondelier, candidate officielle du mouvement Les Écologistes pour l'élection présidentielle, a clarification sa stratégie politique lors d'un récent échange avec des électeurs indécis. La sénatrice de l'Hérault a affirmé son engagement en faveur d'une union de la gauche tout en détaillant ses positions économiques et diplomatiques majeures.

Propositions économiques pour les bas revenus

La candidate écologiste a présenté une mesure phare consistant à augmenter le salaire minimum. Elle propose que tous les personnes percevant un revenu inférieur à deux mille euros nets par mois bénéficient d'une revalorisation significative. Cette hausse s'ajouterait à l'augmentation générale du SMIC pour toucher prioritairement les foyers les plus modestes.

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Un électeur nommé Mallorie a interrogé Marine Tondelier sur la viabilité de cette proposition. La sénatrice a justifié cette approche en y associant une réduction du temps de travail. L'objectif affiché est de partager la charge économique tout en préservant l'emploi.

Positionnement nucléaire et environnement

Sur le plan de la défense, Marine Tondelier souhaite un monde exempt d'armes atomiques. Elle insiste toutefois sur le calendrier du désarmement. La candidate estime qu'il n'est pas opportun pour la France de renoncer à son arsenal nucléaire à l'heure actuelle.

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Concernant la transition énergétique, la candidate reconnaît explicitement les nuisances environnementales générées par le développement des parcs éoliens. Elle précise avoir combattu certains projets spécifiques dans son département. Ses interventions visaient à protéger les populations d'oiseaux et de poissons menacées par ces installations.

Stratégie politique et calendrier électoral

Marine Tondelier a réitéré son intention de ne pas renoncer à l'idée d'une union de la gauche. Elle considère cet alignement politique comme essentiel pour contrer les autres formations. Sa position reste ferme sur ce point stratégique majeur.

La question du calendrier électoral a également été abordée. La candidate a refusé de s'engager sur une modification de la date du deuxième tour. Elle a indiqué ne pas passer son temps à discuter des règles du jeu politique. Cette rigidité reflète son approche institutionnelle.

Réactions des citoyens incertains

Lors de cette rencontre, des électeurs ont partagé leurs doutes avec la candidate. Une femme nommée Anne a exprimé son incapacité actuelle à choisir son camp. Elle déplore ne pas avoir de solution immédiate pour orienter son vote.

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Ces échanges illustrent les interrogations persistantes des votants indécis. Les propositions de Marine Tondelier cherchent à apporter des réponses concrètes. L'électorat de gauche reste mobilisé autour de ces enjeux structurels.

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