Marine Tondelier Face à la Présidentielle : Coalition, SMIC et Réformes Sociales

Marine Tondelier, candidate Les Écologistes, détaille sa stratégie présidentielle : ouverture à une coalition, revalorisation du SMIC et régularisation des travailleurs. Découvrez ses positions clés.

Marine Tondelier, candidate du mouvement Les Écologistes pour l' élection présidentielle, a clarifié sa position stratégique concernant l'avenir de sa formation et son potentiel retrait du second tour. Affirmant ne pas vouloir disparaître brutalement de la course, elle se déclare ouverte à la formation d'une coalition large pour contrer la dynamique actuelle du scrutin. Cette déclaration intervient dans un climat électoral tendu, où la cohésion de la gauche et de l'écologie est régulièrement mise en question par les différentes factions en lice.

Stratégie Électorale et Dynamique de Coalition

Face aux interrogations sur son rôle ultérieur dans la campagne, Marine Tondelier a précisé qu'elle ne prendrait pas seule la décision de se retirer, soulignant l'importance d'une concertation collective au sein de sa famille politique. Elle a déclaré explicitement qu'elle n'agirait pas unilatéralement, rejetant ainsi l'idée d'une décision isolée qui pourrait isoler davantage Les Écologistes. Son approche privilégie le dialogue et l'union des forces opposées au statu quo, rather than un isolement tactique.

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La candidate a également exprimé une disponibilité nette à rejoindre une coalition élargie, position qui contraste avec les postures plus fermes observées chez certains autres candidats écologistes. Cette ouverture vise à maximiser l'impact politique du vote vert tout en tentant de fédérer les énergies dispersées. L'objectif affiché est de créer une dynamique collective capable de peser sur les résultats finaux, même si les échéances restent éloignées et les positions encore mouvantes.

Critiques envers le Président et la Gauche

Marine Tondelier n'a pas hésité à adresser des critiques virulentes au chef de l'État, qualifiant ses actions récentes de moralement répréhensibles d'un point de vue humain. Ces attaques s'inscrivent dans une stratégie de différenciation forte par rapport à la présidence Macron, cherchant à mobiliser les électeurs déçus par la gestion actuelle du pouvoir. La candidate entend transformer ce mécontentement en force de proposition alternative.

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Parallèlement, elle a ironisé sur les récentes déclarations de Yannick Jadot concernant Raphaël Glucksmann, rappelant que la fonction de chef doit s'exercer avec autorité, surtout lorsqu'elle est occupée par un homme issu du Parti Socialiste. Cette intervention souligne les tensions internes au champ politique français et les luttes d'influence qui traversent également le camp écologiste et socialiste. Elle réaffirme ainsi une ligne politique indépendante, critique vis-à-vis des orientations jugées trop centristes ou manquant de fermeté idéologique.

Politiques Sociales : SMIC et Régularisation

Sur le plan économique, Marine Tondelier a détaillé sa proposition de revalorisation du SMIC, fixant un objectif immédiat d'au moins deux mille euros bruts. Pour accompagner cette augmentation, elle propose la mise en place d'aides spécifiques destinées aux très petites et petites entreprises (TPE et PME) qui ne pourraient pas absorber cette hausse sans mise en péril leur viabilité. Cette mesure vise à concilier justice sociale et préservation de l'emploi dans les structures les plus vulnérables.

En matière d'immigration et de travail, elle plaide pour la régularisation systématique de toutes les personnes résidant et travaillant en France, ainsi que de celles dont les enfants scolarisés sur le territoire national. Cette proposition repose sur l'idée que la contribution économique et sociale doit prévaloir sur le statut administratif. Elle entend ainsi lutter contre l'exploitation des travailleurs irréguliers et intégrer pleinement ces populations au pacte social républicain, tout en répondant aux besoins de certains secteurs d'activité.

Santé Publique et Vie Politique

La candidate a également défendu une approche de santé publique innovante concernant les substances illicites, proposant la dépénalisation des drogues tout en interdisant la vente de tabac aux personnes nées après 2014. Elle argue que la répression seule ne suffit pas à combattre les addictions, privilégiant une logique de soin et de prévention. Cette position cherche à sortir du cadre sécuritaire traditionnel pour adopter une perspective plus sanitaire et sociale, cohérente avec les valeurs écologistes de respect du corps et de l'environnement.

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Enfin, Marine Tondelier s'est prononcée sur la candidature potentielle de Teddy Riner en politique, estimant que la sphère politique ne doit pas être l'apanage des professionnels de la politique. Elle défend l'idée d'une ouverture des institutions à des personnalités issues d'autres horizons, apportant un souffle nouveau au débat démocratique. Cette vision s'accompagne d'une certaine sérénité face aux tensions actuelles, comme en témoigne sa réaction après la plainte en diffamation déposée par le Rassemblement National suite à l'attentat raciste de Trappes, montrant une capacité à distinguer les enjeux juridiques des enjeux politiques fondamentaux.