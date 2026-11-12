Marine Tondelier Écologistes Présidentielle Élysée Sacem

Marine Tondelier, candidate Les Écologistes, détaille sa stratégie pour l'élection présidentielle, le projet Sacem des Corons et ses critiques envers Emmanuel Macron.

Marine Tondelier, candidate officielle de la formation Les Écologistes pour l' élection présidentielle, a mené une série d'entretiens révélateurs sur ses intentions de vote, sa vision politique et son approche critique vis-à-vis du président sortant. La militante écologique a expliqué sa position nuancée face au scrutin, tout en partageant des éléments personnels de son programme potentiel et en dénonçant les carences du débat public actuel sur les questions environnementales.

Stratégie électorale et coalition verte

Face à l'incertitude des électeurs, Anne a exprimé son doute en déclarant qu'elle n'avait pas de solution immédiate pour choisir, tout en témoignant son désir sincère de voter pour Marine Tondelier. Cette dernière a reconnu être "hyper lucide" sur la réalité du moment politique. Elle a toutefois affirmé ne pas prendre seule la décision de son avenir politique dans la campagne, soulignant que son départ ne serait ni immédiat ni sans conditions. La candidate a précisé qu'elle était prête à rejoindre une coalition, mais qu'elle ne se désisterait pas "comme ça" pour disparaître soudainement de la scène. Cette position laisse entendre une volonté de maintenir l'indépendance de sa plateforme tout en restant ouverte à des alliances stratégiques pour maximiser l'impact du vote vert.

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Le projet Sacem des Corons à l'Élysée

Marine Tondelier a également dévoilé le premier objet symbolique qu'elle compte emporter à l'Élysée en cas de victoire. Il s'agit d'une déclaration de la Sacem concernant le titre emblématique "Les Corons" de Pierre Bachelet. Ce choix culturel marque une rupture avec les codes traditionnels de la présidence, en ancrant le projet politique dans la mémoire ouvrière et sociale de la France. Cette déclaration officielle de la Sacem sert de levier symbolique pour illustrer l'attachement de la candidate à l'histoire ouvrière et à la culture populaire, loin des apparences technocratiques habituelles du pouvoir exécutif. Cet objet représente une manière concrète de rappeler les racines sociales du mouvement écologiste dans sa diversité.

Critiques envers Emmanuel Macron et Yannick Jadot

La candidate Les Écologistes n'a pas hésité à utiliser un vocabulaire vigoureux à l'encontre du chef de l'État. Elle a qualifié les actes d'Emmanuel Macron de "dégoûtants" sur le plan humain, dénonçant une gestion du pouvoir qui manquerait de considération pour les réalités des citoyens. Parallèlement, elle a ironisé sur les propos de Yannick Jadot concernant Raphaël Glucksmann. Marine Tondelier a affirmé qu'un chef, surtout s'il est un homme et socialiste, est fait pour "cheffer". Cette remarque soulève des questions sur la cohérence des positions entre les différents partis de gauche et centre gauche face à l'urgence écologique. Elle met en lumière les tensions internes au champ politique face à la nécessité de présenter un front uni ou alternatif.

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Surendettement climatique et natalité

Sur le plan économique et social, Marine Tondelier a pointé du doigt le "surendettement climatique" qui engendre directement le "surendettement des ménages". Selon elle, la société vit à crédit sur la planète, une métaphore qui relie la crise écologique à la précarité financière des familles. Elle a également répondu à l'interrogation sur l'éco-anxiété en déclarant vouloir "lâcher la grappe" aux femmes. Cette expression forte invite à une reconnaissance immédiate des efforts et des responsabilités des femmes face à la crise sanitaire et climatique. Elle refuse l'invisibilisation des charges qui pèsent spécifiquement sur elles dans la gestion des ressources et des conséquences environnementales.

Débat politique et avenir des Écologistes

Marine Tondelier a exprimé sa honte face au fait que l'écologie n'ait pas été au centre des débats lors de la rentrée politique. Cette constatation souligne un décalage entre l'urgence écologique perçue par les citoyens et les priorités affichées par les institutions. La candidate Les Écologistes reste déterminée à porter ces messages au sein de son parti et dans la campagne électorale. Son approche combine une critique acerbe du pouvoir en place avec des propositions concrètes ancrées dans la réalité sociale. Elle cherche à redéfinir les termes du débat public pour intégrer l'impératif climatique comme le cadre structurant de toute politique économique et sociale future.