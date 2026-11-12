Marine Tondelier Écologistes Élysée Déclarations 2027

Marine Tondelier candidate des Écologistes dévoile son programme pour l'Élysée 2027 avec focus sur dette climatique régularisation et politique sociale.

Marine Tondelier, candidate officielle des Écologistes à l' élection présidentielle, a multiplié les prises de positions publiques pour clarifier son programme et sa stratégie face aux autres forces politiques. Face à l'écologiste Lisa, elle a exprimé une lucidité collective sur les enjeux en cours tout en maintenant une détermination inébranlable pour son camp. Son discours se veut à la fois radical sur les défis environnementaux et pragmatique sur les alliances nécessaires pour conquérir l'Élysée.

Objet symbolique et dette climatique

Marine Tondelier a révélé lors d'une interview le premier objet qu'elle emmènerait à l'Élysée en cas de victoire, soulignant l'importance des symboles dans son approche. Cet objet fait référence à la déclaration Sacem des Corons de Pierre Bachelet, créant un lien fort entre la culture populaire et la transition écologique. Elle utilise cette métaphore pour illustrer le poids du passé et la nécessité d'une rupture avec les modèles économiques épuisés qui ont conduit à la crise actuelle.

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La candidate des Écologistes pointe du doigt un surendettement climatique qui impacte directement la vie des ménages français. Selon elle, la France vit à crédit sur la planète, accumulant des dettes écologiques qui se traduisent aujourd'hui par des crises économiques et sociales. Cette vision lie étroitement la responsabilité environnementale à la précarité financière des familles, offrant une lecture globale des crises simultanées.

Posture critique envers le pouvoir actuel

La relation de Marine Tondelier avec la présidence actuelle se caractérise par une hostilité declarée. Elle n'hésite pas à qualifier les actions de Monsieur Macron d'humainement dégueulasses, montrant une rupture totale avec la diplomatie politique traditionnelle. Cette condamnation ferme sert à marquer une distance idéologique claire entre son mouvement et la ligne gouvernementale en place, ciblant les méthodes et non seulement les résultats.

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Elle déplore également que l'écologie n'ait pas été au centre des débats lors de la rentrée politique, jugeant cette omission inacceptable. Pour Tondelier, cette absence de sujet majeur au cœur des discussions montre un décalage entre les urgences planétaires et les priorités des élites politiques. Elle estime que cette négligence a contribué à amplifier l'éco-anxiété ressentie par une large partie de la population française.

Natalité et régularisation des travailleurs

Sur le sujet démographique, Marine Tondelier répond fermement à l'appel d'air en matière de natalité avec un message direct aux femmes. Elle déclare vouloir qu'on lâche la grappe aux femmes, invitant à une reconnaissance pleine et entière de leur rôle social et économique. Cette position s'inscrit dans une vision large de la justice sociale, où la capacité à faire famille ne doit plus être un frein à l'engagement citoyen ou professionnel.

La candidate propose également une régularisation systématique pour toutes les personnes qui travaillent en France et ont des enfants scolarisés dans le pays. Cette mesure vise à intégrer pleinement les résidents sans-papiers qui contribuent déjà à l'économie et à la cohésion sociale du territoire. Elle considère que l'intégration passe par la stabilité administrative, permettant à ces familles de vivre sans la menace constante de l'expulsion.

Stratégie électorale et coalitions

Marine Tondelier aborde frontalement la question de la survie de son mouvement dans la campagne présidentielle. Elle déclare ne pas vouloir disparaître d'un coup et reste prête à rejoindre une coalition si les conditions sont réunies. Cette ouverture stratégique montre sa volonté de maintenir une présence politique forte tout en restant flexible face aux rapports de force électoraux qui se dessinent.

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Elle précise toutefois que ce n'est pas elle qui va décider toute seule de l'avenir de son parti dans cette campagne. Cette affirmation souligne l'importance de la concertation interne au sein des Écologistes, évitant ainsi l'image d'un mouvement dirigé de manière autoritaire. Elle cherche à équilibrer sa leadership personnel avec la démocratie interne, crucial pour la crédibilité de sa proposition.

Politiques sociales et rapports de force

Sur le plan des politiques de santé publique, Marine Tondelier défend une approche pragmatique face aux addictions. Elle estime que l'on ne combat pas une addiction seulement avec de la répression, plaidant pour la dépénalisation des drogues. Simultanément, elle propose d'interdire la vente de tabac aux personnes nées après 2014, une mesure intergénérationnelle visant à éradiquer la consommation de ce produit à terme.

Enfin, la candidate commente avec ironie les débats au sein de la gauche, notamment les propos de Yannick Jadot sur Raphaël Glucksmann. Elle répond que c'est un chef qui est fait pour cheffer, surtout s'il est un homme et qu'il est socialiste, mettant en lumière les tensions historiques et générationnelles. Ces remarques servent à positionner Les Écologistes comme une force distincte, capable de jouer un rôle déterminant dans les alliances futures sans se laisser absorber par les querelles internes des autres camps.