Marine Tondelier : De l'Elysée à l'accouchement, les coulisses de sa grossesse

Marine Tondelier raconte son parcours intense entre politique et maternité dans le podcast Bliss Stories. Retour sur les dernières heures avant la naissance de son fils Léon.

Marine Tondelier, tête de liste des Écologistes et candidate à la présidence, livre sans filtre les coulisses de sa seconde grossesse dans le dernier épisode du podcast Bliss Stories. Diffusé le lundi 9 novembre 2026, cet entretien de près d'une heure avec Clémentine Galey retrace les événements intenses qui ont précédé la venue de son fils Léon, né le 18 septembre dernier.

Un rythme politique soutenu avant l'accouchement

La dirigeante du parti écologiste explique avoir maintenu un agenda politique dense jusqu'au bout, refusant de suspendre ses activités tant que les bilans médicaux restaient rassurants. Elle s'était cependant fixé une limite stricte : réduire significativement son rythme de vie huit jours avant le terme prévu de sa grossesse.

Also read Présidentielle 2027 : Teddy Riner annonce sa candidature à l’Élysée

Ce quotidien trépidant l'a amenée à se déplacer au Parlement européen et à se rendre à l'Élysée, juste avant de perdre les eaux. Les contrôleurs du TGV Nord, habitués à ses trajets depuis Lens, notaient déjà son avancée vers l'accouchement, ce qui lui valait des remarques amusées sur la proximité de l'échéance durant ses déplacements.

Strasbourg, Paris et les dernières heures

À seulement neuf jours du terme, Marine Tondelier a jugé essentiel de se rendre à Strasbourg pour organiser un contre-discours face au grand prononcé par Ursula von der Leyen. Cette stratégie lui a permis de coordonner une contre-conférence de presse avec Les Écologistes, démontrant sa capacité à mener de front engagement politique et maternité.

Advertisement

Profitant de ce passage dans la région frontalière, elle a également fait un détour par Paris pour rencontrer le président de la République. C'est dans ces heures finales, entre impératifs institutionnels et préparatifs personnels, que sa grossesse a brusquement pris une tournure définitive.

Un parcours de PMA et de résilience

Le podcast revient également sur les obstacles médicaux rencontrés, incluant une infertilité secondaire inexpliquée et plusieurs fausses couches avant cette grossesse heureuse. Marine Tondelier a notamment évoqué son déplacement en Belgique pour recourir au DPI-A, un test génétique interdit en France mais utilisé pour détecter les anomalies chromosomiques avant l'implantation embryonnaire.

Cette démarche s'inscrit dans un long parcours d'assistance médicale à la procréation initié après des tentatives infructueuses de fécondation in vitro. Ces révélations mettent en lumière les enjeux de la révision de la loi de bioéthique, qui suscite de grands espoirs chez les femmes souhaitant un enfant dans un contexte de contraintes légales nationales.

Image forte et allaitement maternel

L'épisode se conclut par des images émouvantes où Marine Tondelier tient dans ses bras son fils Léon, né le 18 septembre dernier. Le nourrisson, protégé sous un lange, est allaité par sa mère dans un cadre intime qui souligne la dimension politique et personnelle de la maternité.

Advertisement

Treize jours après la naissance, l'écologiste a partagé son expérience de l'allaitement, répondant aux questions sur sa capacité à concilier cette pratique naturelle avec ses responsabilités élevées. Ce témoignage public rappelle que la grossesse et la maternité restent des sujets centraux dans le débat politique contemporain.