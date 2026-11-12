Marine Tondelier critique le surendettement climatique et appelle à la coalition

Entrevue exclusive avec Marine Tondelier, candidate écologiste, sur ses propositions pour l'élection présidentielle : régularisation des immigrés, dépénalisation des drogues, critique de la politique macroniste et appel à la coalition.

Le paysage politique français est en pleine effervescence à l'approche de l' élection présidentielle, et la candidate écologiste Marine Tondelier ne manque pas de faire entendre sa voix avec force et conviction.

Marine Tondelier défend sa vision écologique

Dans une série d'interventions récentes, elle a livré une critique acerbe mais lucide du système actuel, tout en présentant sa vision pour l'avenir de la France et de la planète. Face à des électeurs comme Lisa, qui expriment le désir de voter pour elle tout en restant conscients des défis immenses, Marine Tondelier assume pleinement son rôle de figure de proue pour Les Écologistes.

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Elle reconnaît la complexité de la situation politique actuelle, mais refuse de se cacher derrière des demi-mesures. Son approche se distingue par une honnêteté radicale sur les problèmes structurels qui minent la société française et mondiale. Elle aborde frontalement la question de l'écologie, qu'elle considère comme étant trop souvent reléguée au second plan dans les débats politiques officiels.

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La candidate critique l'ignorance climatique

Lors de la rentrée politique, elle a d'ailleurs exprimé son dégoût et sa honte de voir la crise climatique ignorée au profit de considérations plus immédiates et moins urgentes, ce qui reflète une frustration partagée par une grande partie de l'électorat sensible aux enjeux environnementaux.