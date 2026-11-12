Marine Tondelier : Candidature Écologiste, SMIC et Coalitions

Marine Tondelier détaille sa campagne présidentielle écologique, du SMIC à 2000 euros aux alliances potentielles face à Emmanuel Macron.

Marine Tondelier, candidate des Écologistes à l'élection présidentielle, affirme fermement qu'elle ne se désistera pas de sa propre initiative pour rejoindre une coalition électorale. Cette déclaration intervient dans un contexte de débat intense sur la stratégie de la gauche verte face au scrutin à venir, où elle conteste l'unité imposée par d'autres partis.

La candidate insiste sur le fait que la décision de retirer son nom ne relève pas de sa seule volonté individuelle. Elle rejette l'idée de disparaître soudainement de la course, privilégiant une approche démocratique qui implique l'ensemble de ses soutiens et les autres forces politiques partenaires pour définir l'avenir du mouvement écologiste.

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Opposition à Emmanuel Macron

Marine Tondelier adresse une critique violente au Président de la République, Emmanuel Macron, qualifiant ses actions de profondément répugnantes sur le plan humain. Son discours vise à souligner un fossé moral entre la candidature écologiste et l'exécutif actuel, rejetant catégoriquement les méthodes de gouvernance qu'elle juge inacceptables pour la société française.

Cette opposition idéologique se manifeste également dans la manière dont elle perçoit la relation de son parti avec le gouvernement. La candidate utilise ce mépris déclaré pour renforcer son image de contestatrice authentique, s'opposant à toute forme de collaboration ou de neutralité face aux politiques menées par l'Élysée durant le quinquennat.

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Stratégie Électurale et Alliances

Le contexte politique s'élargit avec les récentes déclarations de Yannick Jadot concernant Raphaël Glucksmann. Marine Tondelier intervient pour ironiser sur la notion de leadership, soulignant qu'un chef, surtout s'il est homme et socialiste, doit avant tout savoir cheffer, suggérant ainsi un décalage entre les compétences affichées et l'exercice réel du pouvoir par ses contemporains.

Ces remarques illustrent les tensions internes et interpartistes qui caractérisent la campagne. La candidate des Écologistes cherche à positionner son mouvement comme une force distincte, capable de critiquer tant la droite macroniste que les stratégies de la gauche traditionnelle, tout en défendant une indépendance stratégique face aux manœuvres de coalition.

Propositions Sociales et Économiques

Au cœur de son programme, Marine Tondelier propose une augmentation significative du Smic, fixant un seuil brut minimum de deux mille euros. Pour accompagner cette mesure ambitieuse, elle prévoit la mise en place d'aides spécifiques destinées aux très petites et petites entreprises qui ne pourraient pas absorber seul ce surcoût salarial, garantissant ainsi la viabilité économique des PME face à cette réforme sociale.

Elle défend également une politique d'immigration axée sur la régularisation de toutes les personnes travaillant en France et ayant des enfants scolarisés dans le système éducatif national. Cette proposition vise à intégrer pleinement les résidents déjà ancrés dans la société, reconnaissant leur contribution économique et sociale comme un fondement nécessaire de la cohésion nationale.

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Politique de Santé et Représentation

Sur le sujet de la santé publique, la candidate plaide pour la dépénalisation des drogues et l'interdiction de la vente de tabac aux personnes nées après 2014. Elle argumente que la répression seule ne suffit pas pour combattre les addictions, prônant une approche de santé publique plutôt que punitive pour réduire les risques liés à la consommation de substances.

Enfin, Marine Tondelier soutient la candidature de l'athlète Teddy Riner en politique, estimant que ce domaine ne doit pas être l'apanage exclusif des professionnels de la vie politique. Cette position remet en question le monopole des élites traditionnelles et ouvre la voie à une représentation plus diverse du corps social, même si elle fait face à des poursuites en diffamation de la part du RN suite à l'attentat de Trappes.