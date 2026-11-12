Marine Tondelier : Candidature écologiste, critiques contre Macron et stratégie électorale

La candidate Les Écologistes, Marine Tondelier, expose sa vision face à l'éco-anxiété, critique la gestion de Macron et détaille les conditions de son maintien dans la présidentielle.

Marine Tondelier, candidate officielle des Écologistes à l' élection présidentielle en cours, a multiplié les interventions publiques pour clarifier sa position et défendre son programme. Face à un électeur sceptique nommé Anne qui affirme ne pas avoir de solution en tête, la candidate écologique reconnaît une certaine impasse stratégique tout en invitant à la lucidité. Elle entend transformer cette incertitude en engagement concret, notamment en abordant frontalement les questions environnementales et sociales qui structurent sa campagne.

Présidente de campagne et objet symbolique

Marine Tondelier a dévoilé le premier objet qu'elle emporterait à l'Élysée si elle remportait le scrutin, un détail qui illustre sa volonté de marquer les esprits par des gestes symboliques forts. Ce choix fait écho à la déclaration Sacem des Corons de Pierre Bachelet, œuvre culturelle qu'elle juge emblématique de la résistance et de la sensibilité dont le pays a besoin. Cet objet n'est pas un simple accessoire mais un manifeste en miniature, rappelant l'importance de la culture et de la mémoire ouvrière dans la transition écologique.

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Elle précise que cet artefact servirait de boussole morale pour toute décision future au sommet de l'État, soulignant que la politique ne peut se détacher de l'histoire sociale. Pour Marine Tondelier, la Présidence doit incarner une continuité avec les luttes passées tout en inventant des solutions radicalement nouvelles pour l'avenir. Cette approche vise à reconnecter l'électorat traditionnel de gauche avec les enjeux climatiques contemporains.

Éco-anxiété et surendettement des ménages

Interrogée sur l'éco-anxiété qui touche une grande partie de la population, Marine Tondelier répond avec fermeté : Je veux qu'on lâche la grappe aux femmes. Selon elle, la charge mentale liée à la crise climatique pèse disproportionnellement sur les femmes, qui doivent gérer à la fois la sphère domestique et les préoccupations environnementales. Cette prise de position place la justice sociale au cœur de sa stratégie pour apaiser les angoisses collectives.

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Elle pointe du doigt un vive à crédit sur la planète, qualifiant cette situation de surendettement climatique qui engendre directement le surendettement des ménages. Pour Marine Tondelier, la dette financière des familles est la conséquence directe de la dette écologique accumulée par les générations précédentes. Ce lien de causalité est au centre de son discours économique, visant à responsabiliser les institutions financières et l'État sur les coûts cachés de l'inaction environnementale.

La candidate estime que résoudre la crise climatique nécessite une restructuration profonde du modèle économique français. Elle refuse l'idée que la transition écologique soit un frein à la prospérité, arguant au contraire qu'elle est la seule voie pour sortir de l'impasse financière actuelle. Son programme propose donc des mesures concrètes pour alléger la pression sur les revenus des plus modestes, tout en investissant massivement dans la résilience écologique du territoire.

Critiques virulentes envers Emmanuel Macron

Marine Tondelier n'hésite pas à qualifier de choses humainement dégueulasses les actes d'Emmanuel Macron, président de la République sortant. Cette attaque directe reflète sa perception d'un décalage croissant entre les promesses du quinquennat et la réalité vécue par les citoyens. Elle dénonce également le manque de centralité de l'écologie lors de la rentrée politique, confessant avoir eu honte de voir ce sujet relégué au second plan des débats.

Elle critique également la rhétorique du pouvoir en place, ironisant sur le fait que Monsieur Macron fait des choses qui vont à l'encontre des valeurs humanistes fondamentales. Pour Marine Tondelier, la Présidence doit incarner une nouvelle éthique, loin des pratiques qu'elle juge toxiques ou démagogiques. Cette critique s'inscrit dans une volonté de proposer une alternative claire, basée sur la transparence et la responsabilité environnementale.

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Stratégie électorale et coalition

Concernant son avenir politique et la suite de la campagne, Marine Tondelier déclare ne pas décider seule de la fusion ou du retrait de son mouvement. Elle précise que C'est pas moi qui vais décider toute seule, soulignant la nécessité d'une concertation interne au sein des Écologistes. Cette position montre sa volonté de respecter la démocratie interne de son parti tout en restant flexible face aux réalités du scrutin.

Elle assure cependant ne pas disparaître d'un coup, affirmant être prête à rejoindre une coalition élargie si cela sert l'intérêt général et la cause écologique. Cette ouverture à la collaboration ne signifie pas un renoncement à ses principes, mais une adaptation tactique pour maximiser l'impact de sa voix. L'objectif est de construire un front commun capable de contrecarrer les solutions qu'elle juge inadéquates proposées par les autres candidats.

Enfin, Marine Tondelier ironise sur les propos de Yannick Jadot concernant Raphaël Glucksmann, rappelant que Un chef, c'est fait pour cheffer, surtout si c'est un homme et qu'il est socialiste. Cette remarque souligne sa position critique envers l'ensemble de l'establishment politique, qu'il soit écologiste ou socialiste. Elle cherche ainsi à se distinguer comme une figure indépendante, capable de remettre en cause les structures de pouvoir traditionnelles.