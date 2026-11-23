Marine Delplace livre les coulisses de son prochain disque " Le Feu, le brasier, le magma ", prévu pour le 27 novembre 2026. Elle explique son choix de ne plus lisser son image et de régler ses comptes musicaux.

Marine Delplace, lauréate de la treizième saison de Star Academy, prépare activement la sortie de son deuxième album studio intitulé " Le Feu, le brasier, le magma ". La chanteuse de 26 ans a confirmé que cet opus musical sera publié officiellement le vendredi 27 novembre 2026. Cette annonce fait suite à une interview détaillée accordée au quotidien Le Parisien en novembre 2026, où elle a partagé ses intentions artistiques actuelles.

Un album conceptuel sur les relations passées

Le projet musical comprendra douze titres au total, offrant une exploration approfondie des sentiments complexes, des angoisses personnelles et des expériences amoureuses de l'artiste. Trois chansons spécifiques ont été désignées comme traitant de relations sentimentales compliquées et de conflits internes. Cette approche vise à créer un dialogue direct avec le passé, transformant les douleur vécues en matériaux créatifs puissants.

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Une volonté assumée de ne plus lisser son image

Marine Delplace a déclaré explicitement qu'elle n'avait plus envie de lisser son image publique ou de préserver une façade perfectionnée. Elle cherche à régler ses comptes, en musique, avec ses ex-compagnons et avec elle-même. Cette décision marque une rupture nette avec les productions précédentes qui pouvaient être perçues comme plus prudentes ou conformes aux attentes médiatiques habituelles. Elle revendique une authenticité brute dans l'expression de ses émotions.

Les coulisses du clip Ma Faute et symbolique visuelle

Un morceau titré " Ma Faute " a été dévoilé en septembre dernier et illustre parfaitement cette nouvelle direction artistique. La chanson aborde les thèmes de la tromperie et de la volonté de tourner la page après une relation douloureuse. Le clip vidéo associé, sorti en septembre, utilise plusieurs scènes symboliques fortes pour illustrer cette liberté retrouvée. On y voit notamment une femme prête à se couper les cheveux et une autre qui s'attaque violemment à une piñata.

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Une évolution sereine depuis le premier album

Après avoir vécu la sortie de son premier album dans un état d'angoisse intense, Marine explique aborder ce deuxième projet avec beaucoup plus de sérénité. Elle cite l'adage " C'est aussi un règlement de comptes avec moi-même " pour définir cette démarche introspective. Cette paix intérieure contraste avec les difficultés qu'elle a pu rencontrer par le passé, notamment lors de son passage à The Voice Kids où Patrick Fiori lui avait donné un conseil précieux après son audition à l'aveugle.

Dates clés et événements publics récents

La chanteuse a également participé à la vingt-deuxième édition du Dîner de la mode au profit de la lutte contre le sida en janvier 2025. Cet événement la mettait en scène aux côtés d'autres personnalités comme Ebony, lauréate de Star Academy 2024, et Laura Smet. Ces apparitions publiques précédentes ont posé les bases de sa notoriété actuelle en vue de la sortie massive de son nouvel album en novembre 2026.