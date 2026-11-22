Marine Delplace, lauréate de Star Academy 2024, se souvient du conseil bienveillant de Patrick Fiori suite à son élimination de The Voice Kids il y a dix ans, lors de sa récente apparition.

Marine Delplace, la récente lauréate de l'édition 2024 de Star Academy, a révélé le souvenir marquant d'une rencontre clé dans sa carrière musicale. Lors de sa participation à The Voice Kids, il y a une décennie, le chanteur Patrick Fiori lui a offert des mots de soutien décisifs après son élimination, un conseil qu'elle n'a jamais oublié.

La rencontre inoubliable à The Voice Kids

Il y a dix ans, Marine Delplace participait à la compétition télévisée The Voice Kids avec l'ambition de se faire remarquer par le public et les professionnels du disque. Malheureusement, son parcours s'est arrêté avant la phase finale, ne permettant pas aux coachs de se retourner pour l'intégrer dans leur équipe. Cette expérience douloureuse aurait pu marquer un terme à ses aspirations, mais elle a servi de tremplin pour la suite.

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Marine s'est récemment exprimée publiquement sur cette période de sa vie, soulignant l'importance des paroles échangées avec Patrick Fiori. Le chanteur, qui était parmi les membres du jury, lui a adressé des compliments sincères et des conseils précieux alors que la jeune artiste se remettait de son rejet. Ce moment de bienveillance a laissé une empreinte durable dans la mémoire de l'artiste, qui cite encore souvent ces interactions positives.

Patrick Fiori défend sa position de coach

Patrick Fiori a récemment expliqué publiquement pourquoi il avait choisi de ne pas se retourner lors de l'audition de Marine Delplace. Le chanteur a reconnu que les décisions des coachs lors des auditions à l'aveugle peuvent parfois sembler controversées ou difficiles à accepter pour les candidats. Cependant, il a insisté sur le fait que son choix reposait sur des critères professionnels stricts liés à la compétition.

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Le chanteur a affirmé que sa décision n'était pas un jugement définitif sur le talent de la jeune participante, mais une contrainte imposée par le format de l'émission. Il a rappelé que son rôle était d'évaluer les voix en premier lieu, et que le non-retour ne signifiait pas l'absence de mérite. Cette clarification vise à apaiser les éventuelles tensions et à expliquer la réalité du fonctionnement du télé-crochet.

Le retour sur les devants de la scène

Depuis son élimination de The Voice Kids, Marine Delplace a considérablement élargi sa notoriété grâce à sa victoire à Star Academy 2024. Elle a réussi à conquérir un large public et à établir une carrière solide, démontrant que son talent était réel et reconnu. Sa participation récente à des événements majeurs, comme le 22ᵉ dîner de la mode au profit de la lutte contre le sida, a confirmé son statut de célébrité.

Lors de ce gala, Marine a côtoyé d'autres personnalités importantes du monde de la musique et de la mode, telles que Laura Smet et Ebony. Ces apparitions publiques lui ont permis de renforcer son image et de continuer à développer sa carrière artistique. Elle a également profité de ces moments pour interagir avec ses fans et partager son expérience, créant un lien fort avec sa communauté.

Les projets futurs et les interventions médias

Marine Delplace a récemment été invitée à s'exprimer sur RTL Belgique le jeudi 19 novembre 2026, où elle a partagé ses réflexions sur la saison en cours de Star Academy. Elle y a révélé quel candidat elle voyait le plus susceptible de remporter la compétition, offrant ainsi son analyse d'experte à l'audience. Cette intervention a permis de maintenir son actualité médiatique et de démontrer son engagement envers la nouvelle génération d'artistes.

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Elle a également discuté de ses propres défis en tant que future coach potentielle, mentionnant les craintes liées à ce rôle. Ses propos ont suscité l'intérêt du public, qui suit de près son évolution. L'artiste continue de naviguer entre ses obligations professionnelles et sa vie personnelle, restant fidèle à l'image de résilience qu'elle a bâtie depuis ses débuts dans l'industrie du divertissement.