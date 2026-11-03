Marine (Star Academy) devient coach dans The Voice et répond aux critiques

L'ancienne gagnante de la Star Academy 2024 rejoint le jury de The Voice aux côtés de Mika, Tayc et Suzane pour la saison attendue début 2027 sur TF1. Face aux doutes sur son manque d'expérience, elle répond avec humour et promet de partager ses conseils avec les futurs talents.

Marine, gagnante de la Star Academy 2024, s'apprête à devenir coach dans The Voice, mais sa nomination ne fait pas l'unanimité. L'annonce a été faite ce vendredi 30 octobre dans une vidéo publiée sur Instagram, où la chanteuse de 26 ans a révélé qu'elle rejoindrait le jury de la prochaine saison, attendue début 2027 sur TF1.

Elle prendra place aux côtés de Mika, Tayc et Suzane, avec lesquels elle devra accompagner les nouveaux talents du télé-crochet. Un rôle qu'elle n'imaginait visiblement pas occuper aussi rapidement, et qui l'a elle-même surprise. Depuis cette annonce, plusieurs internautes s'interrogent sur son manque d'expérience et s'étonnent de la voir installée dans les fauteuils rouges alors que sa carrière musicale reste encore récente. Face à ces critiques, Marine a choisi de répondre avec une bonne dose d'humour.

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Marine répond aux critiques sur son expérience

Dans sa vidéo, elle a lancé qu'elle trouvait cela sans queue ni tête et qu'elle se doutait que les téléspectateurs se demandaient ce qu'elle faisait là. Interrogée plus largement sur les remarques qui pointent son jeune âge, elle a affirmé ne pas avoir trop de doutes. Elle rappelle qu'elle fait de la musique depuis sa naissance et qu'elle n'a pas les oreilles complètement bouchées. Elle insiste surtout sur l'idée de partager et de s'amuser avec les candidats.

Sans prétendre tout savoir du métier, la jeune femme reconnaît ne pas avoir encore une grande expérience, mais promet de transmettre tous les conseils qu'elle peut donner à ses futurs talents. Elle a également promis d'être la bonne copine de ceux qu'elle accompagnera, une posture qui, selon elle, correspond à sa manière d'aborder la musique et le travail collectif. Cette nomination intervient dans un parcours déjà riche en rebondissements.

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Il y a douze ans, Marine avait été évincée de The Voice Kids lors de son passage à l'antenne, une blessure qu'elle évoque aujourd'hui avec le recul. Invitée en mai dernier sur Europe 1, elle est revenue sur cette audition ratée et a savouré ce qu'elle considère comme une revanche personnelle. Le fait de retrouver le télé-crochet, cette fois du côté des coachs, prend donc une saveur particulière.

Entre carrière musicale et nouveaux projets

Entre-temps, la chanteuse a multiplié les projets, notamment après avoir passé un casting pour une série et annoncé un nouveau projet au cinéma, ce qui l'a rendue particulièrement heureuse. Elle a également été présente au 22e Dîner de la mode au profit de la lutte contre le sida, aux côtés d'autres anciens candidats de la Star Academy et de célébrités, preuve de sa présence grandissante dans le paysage médiatique. Son calendrier s'annonce d'ailleurs particulièrement chargé.

La jeune artiste travaille actuellement sur son deuxième album, un projet attendu par ses fans et qui devrait confirmer sa place dans la musique française. Entre le tournage des émissions, la promotion de ses prochains titres et ses apparitions médiatiques, elle devra jongler avec plusieurs engagements en même temps. Ce nouveau défi, quelques mois seulement après ses premiers pas en tant que chanteuse et ancienne gagnante de la Star Academy, marque une étape importante dans sa carrière.

Le public jugera son futur rôle de coach

Reste à savoir si le public suivra la jeune femme dans cette nouvelle aventure et si ses conseils sauront convaincre les candidats comme les téléspectateurs de TF1 lors de la prochaine saison de The Voice.