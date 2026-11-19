Marine, gagnante de Star Academy 2024, rejoint le plateau de The Voice en 2027 sur TF1. Elle partage ses doutes sur les auditions à l'aveugle et son parcours musical.

Marine, lauréate de l'édition 2024 de Star Academy, intégrera officiellement le jury de l'émission de télé-crochet The Voice pour la saison 2027 diffusée sur la chaîne TF1. Cette annonce fait suite aux révélations effectuées par l'artiste lors de son passage sur NRJ Belgique le 19 novembre, où elle a confirmé avoir accepté cette opportunité professionnelle avec enthousiasme.

Composition Du Jury Et Nouveaux Coachs

La nouvelle formation de l'équipe de jugement se distingue par un mélange de continuité et de renouveau. Le présentateur historique Nikos Aliagas confirmera son retour pour mener les castings. Au sein des coaches, Tayc figure comme le seul membre de l'édition précédente à faire partie du renouvellement du staff. Il sera rejoints par deux nouvelles recrues : Suzane, qui débute sa carrière de mentor dans cette émission spécifique, et Marine, qui fait ses débuts complets dans ce rôle de direction artistique pour les artistes à venir.

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Souvenirs Des Auditions Aveugles En 2015

Le principal défi annoncé par Marine concerne spécifiquement la mécanique des auditions à l'aveugle, une phase critique de la compétition télévisée. Lors de cette étape, les mentors doivent juger les candidats uniquement sur leur voix sans voir leur apparence physique, et ils disposent de quelques secondes pour se retourner sur leur siège s'ils souhaitent intégrer le talent dans leur équipe. Pour Marine, cette contrainte technique constitue une difficulté majeure car elle doit absolument résister à l'envie de se retourner pour tous les artistes qui se produisent devant elle.

Ce besoin de maîtrise du timing et de retenue psychologique trouve ses racines dans son propre parcours artistique passé. En 2015, lors de sa première tentative de participation aux auditions à l'aveugle, aucun des juges ne s'est retourné pour elle. Cet échec précoce a engendré chez l'artiste un sentiment durable de doute quant à son propre potentiel musical, car l'absence de sélection par les experts a été perçue comme un signal négatif concernant ses capacités vocales à cette époque.

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Engagement Pour L'Accompagnement Des Talents

Malgré ces craintes techniques, Marine a exprimé une volonté claire de se concentrer sur l'aspect humain et pédagogique de sa fonction. Elle a déclaré avoir accepté ce rôle immédiatement, le qualifiant de consécration importante dans sa carrière. Son objectif principal est de rester pleinement présente pour accompagner les candidats, en leur offrant un soutien adapté tout au long de leur progression dans l'émission, plutôt que de se limiter à une évaluation purement technique des performances chantées.

Contexte De Carrière Et Tournées Actuelles

Cette nomination intervient dans un contexte professionnel actif pour Marine, qui a remporté Star Academy en 2024. Elle est actuellement engagée dans une vaste tournée de concerts à travers toute la France, une activité qui nécessite une gestion rigoureuse de ses cordes vocales. Sur son canal Instagram, l'artiste a expliqué avoir pris des décisions radicales concernant le rythme de ses prestations pour préserver sa santé vocale, répondant ainsi aux questions de ses supporters sur la fréquence de ses apparitions en concert.

La saison 2027 de The Voice se profile donc comme un défi majeur pour la gagnante de Star Academy, qui devra concilier sa pression personnelle liée à l'histoire des auditions de 2015 avec ses nouvelles responsabilités de mentor pour les futures starlettes de la télévision musicale française diffusée sur TF1.