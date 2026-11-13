Marine Star Academy 2024 annule autographes pour protéger sa voix

Marine, gagnante de Star Academy 2024, met fin aux rencontres après concerts. Cette décision radicale vise à préserver sa santé vocale durant sa tournée française actuelle.

Marine Delplace, lauréate de la saison 2024 de Star Academy, annonce une mesure exceptionnelle affectant directement ses fans et sa tournée actuelle. La chanteuse a décidé d'interdire définitivement les rencontres autographe avant et après ses spectacles sur l'ensemble de sa tournée en France. Cette décision vise à protéger la santé de ses cordes vocales face à l'exigence physique du chant live.

Mesure radicale pour protéger les cordes vocales

Marine Delplace explique sur son compte Instagram que cette discipline impose des sacrifices importants pour garantir la qualité de ses prestations musicales. Elle précise que cette rigueur thérapeutique est indispensable pour éviter toute lésion ou fatiguex chronique des cordes vocales. L'objectif affiché est de préserver sa voix sur le long terme dans une logique de santé publique et professionnelle.

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Réaction des fans et incompréhension générale

Cette annonce officielle suscite une vive déception auprès de nombreux spectateurs qui attendaient la chanteuse après chaque concert. Certains fans rapportent une atmosphère froide avec Marine partant la tête baissée sous une capuche sans échanger un regard. Les supporters expriment leur frustration sur les réseaux sociaux et trouvent cette nouvelle organisation difficile à accepter.

Explications de la chanteuse sur la fatigue

La star de Star Academy 2024 rappelle que les artistes restent des êtres humains sensibles à la fatigue et aux maladies inattendues. Elle souligne qu'une absence prolongée de repos vocal peut compromettre l'intégralité de sa carrière future. Marine souhaite ainsi éviter les risques liés aux changements brusques de température extérieure.

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Avertissement pour les familles avec enfants

La chanteuse déconseille vivement aux familles d'attendre plusieurs heures dans le froid, surtout lorsqu'elles accompagnent de jeunes enfants. Elle estime que ces temps d'attente prolongés sont inutiles pour sa santé vocale et risquent de nuire au bien-être des publics les plus vulnérables.

Avenir de la tournée et attentes des supporters

Malgré cette règle stricte imposée par la chanteuse, une partie des fans espère une assouplissement de la mesure pour les prochaines dates de la tournée. La communauté attend toujours une clarification officielle sur d'éventuelles rencontres compromises par cette nouvelle politique de santé vocale.