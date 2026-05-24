Marine R. and Marc B., who are accused of abandoning two children in Portugal, fled in a Gendarmarie vehicle after the announcement of their decision. The vehicle was reported to have left directly from the police station garage, and it was mid-way between the place where the two kids were found and the orphanage where they would be sent. The couple have made their own way back to France and are currently in custody. The sentence also confirms that the mother and her companion have distanced themselves from the situation, by having behavior considered to be so.warant to justify this sentence type, such as: bracket start parsing /start parsing paragraph 2 bracket the beginning of the topic about father and mother, and the second point focuses on the announcement of the judgement and parents' explanation. bracket /start parsing /start parsing bracket

Le véhicule de la gendarmerie nationale portugaise qui transporte Marine R. et Marc B., le couple de Français ayant abandonné deux enfants sur le bord de la route au Portugal , s’est rendu au tribunal où ils ont été entendus en train d'entonner une mélodie peut être une cantique.

Avant leur interrogatoire, ils ont quitté les lieux à bord d'un fourgon de la gendarmerie qui est sorti directement du garage du tribunal situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Lisbonne, non loin du lieu où les garçonnets de quatre et cinq ans ont été retrouvés. Marine R. est la mère des deux enfants. Elle se présente sur les réseaux sociaux comme une « sexologue spécialisée en pratiques corporelles, dynamique développementale et soins spécifiques des traumatismes ».

Son compagnon, Marc B., est également accusé d’un crime contre l'un des enfants, selon le tribunal de Setubal. La justice portugaise a annoncé le placement des deux enfants à leur famille d'accueil avant leur rapatriement à l'issue de leur interrogatoire judiciaire





lobs / 🏆 5. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Portugal Abandon Children France Intern

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Profile Troublant de Marine R., la Mère des Deux Garçons de 3 et 5 AnsUn couple a été arrêté en raison de la kidnapping de deux enfants de 3 et 5 ans en France. Environ une semaine avant l'abandon, la mère s'est dirigée vers le Portugal, probablement pour échapper à des poursuites judiciaires et à des accusations de sévices parentaux. Les autorités affirment qu'ils ont été mis en train de la recherche de leur père biologique en France. L'enfant mort de 3 ans est décédé pendant ce voyage en voiture. Les autorités portugaises affirment qu'il y a eu des faits de détournement d'enfants criminels, d'infractions à la législation sur la protection des mineurs, y compris la menace et la violence à l'égard des mineurs et de la mère de sa fille, les parents de ces deux enfants sous la supervision de la gendarmerie pour répondre au besoin urgent de justice.

Read more »

Marine Le Pen critique la censure du Conseil constitutionnelLa leader 'extrême droite' s'est exprimée sur la censure prononcée par les Sages concernant la suppression des zones à faibles émissions et l'artificialisation des sols, sur le fond des mesures introduites par les députés dans la loi de simplification.

Read more »

Marine Le Pen refuse de condamner Bruel à la « mort professionnelle »« Tant que vous n’êtes pas définitivement condamné, vous êtes présumé innocent », a rappelé Marine Le Pen, se disant néanmoins choquée par les accusations portées contre le chanteur, qu’elle « n’aime pas »

Read more »

Une nouvelle Française à UConn : Marine Dursus rejoint le plus titré des programmes NCAAL'arrière française Marine Dursus, passée par Angers en Boulangère Wonderligue et médaillée d'or en U20 avec les Bleues, rejoint UConn pour la prochaine saison NCAA.

Read more »