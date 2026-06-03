Marine nationale organise des événements pour célébrer ses 400 ans d'existence

La Marine nationale organise plusieurs événements pour célébrer ses 400 ans d'existence en 2026. Des démonstrations d'héli-trreuillage, des projections en plein air du film Protéger, des tables rondes et des cérémonies militaires sont prévus à Anglet et à Bordeaux.

Une démonstration d’hélitreuillage doit être effectué dans l’après-midi du samedi 6 juin 2026. ÉcouterLa Marine célèbre en 2026 ses 400 ans d’existence. Dans les Pyrénées-Atlantiques, rendez-vous est donné à Anglet dans l’après-midi du samedi 6 juin 2026.

Parmi les différents événements organisés à travers la France pour célébrer les 400 ans d’existence de la Marine nationale, une journée spéciale tournée vers la jeunesse et les territoires est organisée à Anglet, à l’Espace de l’océan. Bordeaux : visites gratuites du Lapérouse, tables rondes et cérémonie militaire ce 6 juin pour fêter les 400 ans de la Marine nationale.

Une journée « Jeunesse & Territoires au large » se tient à Bordeaux ce samedi 6 juin à l’occasion des 400 ans de la Marine nationale. Coup d’œil sur les temps forts du programme. Cet anniversaire historique marque quatre siècles d’engagement des marins au service de la France, de protection des espaces maritimes, de défense des intérêts nationaux et de transmission des valeurs de cohésion, d’engagement et de solidarité.

À travers ces célébrations, la Marine nationale souhaite renforcer le lien entre les citoyens, les territoires et les forces armées, en allant à la rencontre du public. L’événement « Jeunesse et Territoires au large », organisé à Anglet dans l’après-midi du samedi 6 juin, propose un programme mêlant village d’exposants de la Marine nationale et de partenaires à partir de 13 heures ; un défilé d’uniformes confectionnés par les élèves à 13h45 et une démonstration d’hélitreuillage de la Flotille 35F de la Marine nationale et le canot de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) à 15 h 15.

Des projections en plein air du film « Protéger » de la Marine nationale sont également prévues à 14 h 15 et 15 h 45. Suivra à 16 h 45 un temps d’échanges de marins avec le public. Les journées Jeunesse et Territoires au large ont pour objectif de mettre en lumière les multiples liens qui unissent la Marine à l’ensemble du territoire français, et de faire découvrir, notamment aux plus jeunes, les différentes missions de la Marine.

Les sujets associés sont les suivants : - Les 400 ans de la Marine nationale - Les liens entre la Marine et le territoire français - Les missions de la Marine nationale - La jeunesse et la Marine nationale - La protection des espaces maritimes - La défense des intérêts nationaux - La transmission des valeurs de cohésion, d’engagement et de solidarité. Les abonnements permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s’engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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