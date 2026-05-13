Marine Le Pen rejoint les partisans de Jordan Bardella et la princesse des Deux-Siciles

Marine Le Pen, chef de file des députés RN à l'Assemblée, a brièvement évoqué la relation entre Jordan Bardella, président du RN, qui est tombé amoureux de la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, et a plaidé pour le droit d'aimer librement sans être jugé. Le ministre du Travail a également cité Carmen pour comparer l'amour enfant de bohème qui ne connaît jamais la loi. (Source : RTL Matin, d'après Paris-Match, avril dernier)

Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, une relation normalisée par Marine Le Pen. Invitée de l'émission RTL Matin ce mercredi 13 mai 2026, Marine Le Pen a brièvement évoquée la sulfureuse liaison amoureuse entre le président du Rassemblement national et la princesse héritière du trône des Deux-Siciles.

Tandis que la responsable politique a assuré n'avoir pas encore rencontré la nouvelle compagne de Jordan Bardella, elle dit avoir 'hâte' de croiser son chemin.

'Je la rencontrerai avec grand plaisir', a ajouté la députée d'extrême-droite. 'Je ne juge pas la romance'. Révélée par Paris-Match en avril dernier, la relation n'avait pas manqué d'éveiller des soupçons de mise en scène. Mais aux yeux de la cheffe de file des députés RN à l'Assemblée, 'il n'a pas choisi une romance sur Paris-Match '.

'Il est tombé amoureux d'une jeune fille. Il a le droit ou il n'a pas le droit ? Il faut qu'il demande l'autorisation à qui, en fait, pour tomber amoureux d'une jeune fille ?

', a questionné Marine Le Pen. Raillé pour cette liaison avec une princesse issue d'un milieu bourgeois, Marine Le Pen l'assure : 'Je ne juge pas la romance'. Et même de citer Carmen : 'L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais, jamais connu de loi'





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