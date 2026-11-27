Marine Le Pen annonce son intention de renforcer la législation sur le secret de l'instruction après les publications de Mediapart et Le Monde, tout en défendant Jordan Bardella.

La candidate à la présidentielle Marine Le Pen a annoncé vendredi son intention d'imposer un respect strict du secret de l'instruction aux journalistes si elle accède au pouvoir. Lors d'une conférence de presse consacrée aux Outre-mer, la leader du Rassemblement national a affirmé que son parti voudrait obliger les reporters à se conformer à cette règle légale sous peine de peines aggravées pour recel.

Proposition législative contre les fuites médiatiques

Marine Le Pen a déclaré que l'ensemble des journaux d'information sont bourrés de violations du secret de l'enquête et de l'instruction. Elle a souligné que ces principes sont inscrits dans le droit français et que leur transgression constitue une infraction. La candidate a précisé que son objectif est d'empêcher les médias de publier des éléments relatifs à des affaires en cours sans autorisation.

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Elle a nuancé sa position en affirmant ne pas remettre en cause le secret des sources journalistiques. Selon elle, ce secret ne doit pas servir de prétexte pour publier des informations qui relèvent d'une violation active de l'enquête. Elle a qualifié ces pratiques de recels et a demandé pourquoi autant de sources violent régulièrement le respect dû aux procédures judiciaires.

Contexte des révélations sur Jordan Bardella

Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de tensions accrues avec les rédactions de Mediapart et Le Monde. Ces deux organes de presse ont publié jeudi de nouveaux éléments attribuant au président du RN, Jordan Bardella, des messages antisémites datant de sa jeunesse. Jordan Bardella a fermement démenti être l'auteur de ces écrits controversés.

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Malgré ces accusations, la candidate maintient Jordan Bardella comme son potentiel Premier ministre. Elle a réitéré sa confiance en son protégé alors que le Rassemblement national fait face à ces critiques répétées. La direction du parti considère ces publications comme des tentatives de salir la réputation de ses responsables politiques.

Enquête sur les fuites au sein du RN

Parallèlement, l'instruction ouverte pour violation du secret professionnel et du secret de l'enquête au profit du RN progresse. Cette procédure fait suite à la découverte d'un email rédigé par une fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Ce courriel, adressé à Hugues Moutouh, contenait des informations confidentielles sur des enquêtes concernant le RN.

Hugues Moutouh, ex-secrétaire général du ministère de l'Intérieur et ancien préfet du Loiret, a été démis de ses fonctions mercredi. Il avait été suspecté d'être une taupe du Rassemblement national après que le procureur général Christian de Rocquigny a admis avoir connu l'affaire. Ce dernier a été surpris au siège du parti lors d'une perquisition policière.

Dénonciation d'opérations médiatiques ciblées

Marine Le Pen a vivement critiqué les méthodes utilisées pour mettre en accusation des personnes ne faisant l'objet que de charges légères. Elle a affirmé que ces opérations visent spécifiquement à nuire à la crédibilité du Rassemblement national. La candidate a indiqué qu'il est inacceptable d'apprendre l'existence d'éléments d'enquête uniquement via la presse.

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Elle a également défendu son parti contre les perquisitions en cours, affirmant que le bureau de la candidate n'a pas été touché. Selon elle, cela prouve que le Rassemblement national n'est pas directement mis en cause dans cette affaire spécifique. La candidate a ajouté qu'elle déplorait profondément ces dérives journalistiques qui entravent le travail des journalistes sérieux.