Marine Le Pen précise sa position sur l'aide à l'Ukraine lors d'un entretien diplomatique, promettant de respecter les engagements financiers tout en limitant les nouveaux versements.

Marine Le Pen a rencontré Vadym Omelchenko, l'ambassadeur d' Ukraine en France, ce lundi pour clarifier la position du Rassemblement National concernant le soutien à Kiev. La candidate présidentielle a déclaré que son parti respecterait intégralement les engagements financiers existants envers l' Ukraine. Cependant, elle a fermement indiqué qu'aucune aide financière supplémentaire ne serait accordée après une éventuelle victoire.

Engagements financiers respectés et plafonnés

Le Rassemblement National a confirmé dans un communiqué officiel que Marine Le Pen tiendrait les promesses faites jusqu'à présent par la France. Cela inclut notamment le prêt de 90 milliards d'euros mis en place au profit de l'Ukraine via l'intermédiaire de l'Union européenne. Cette décision vise à rassurer les partenaires internationaux sur la fiabilité des engagements précédents.

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Néanmoins, la candidate en tête des sondages a exprimé son regret face à la situation budgétaire actuelle. Elle a souligné que l'état des finances publiques françaises ne permet plus au pays de fournir une aide financière supplémentaire dans les prochains mois. Cette limitation est présentée comme une conséquence directe de la santé économique nationale.

Priorité aux dons matériels et à l'aide humanitaire

En cas de victoire au second tour de l'élection présidentielle le 2 mai 2027, Marine Le Pen a promis que la France continuerait son soutien à l'Ukraine sous d'autres formes. Ce soutien se concentrera sur des dons de matériel militaire et une aide humanitaire substantielle. L'objectif est de maintenir une assistance tangible sans alourdir davantage la dette publique française.

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La candidate du Rassemblement National a également insisté sur le rôle de la diplomatie dans cette relation bilatérale. Elle souhaite une diplomatie beaucoup plus active pour gérer les flux d'aide et coordonner les efforts internationaux. Cette approche vise à optimiser l'utilisation des ressources disponibles tout en restant dans les limites budgétaires.

Recherche de la paix et rencontre potentielle

La recherche de la paix reste un objectif central affirmé par Marine Le Pen, bien qu'elle reconnaisse que cet objectif est difficile à atteindre. Elle a rappelé que cette quête doit rester au cœur des préoccupations politiques et diplomatiques françaises. Cette position s'inscrit dans une stratégie plus large de résolution du conflit.

Enfin, la candidate a chargé l'ambassadeur Vadym Omelchenko de transmettre un message au président Volodymyr Zelensky. Elle s'est dite tout à fait disposée à rencontrer le dirigeant ukrainien, soit à Paris, soit à Bruxelles. Cette ouverture diplomatique vise à établir un dialogue direct pour aborder les perspectives d'avenir et les modalités de soutien.