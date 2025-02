Marine Le Pen Héritière d'un Appartement de Cannes : Un Testament Politique Surprenant

Un récit sur la succession inattendue d'un appartement de standing à Cannes estimé à un million d'euros, hérité par Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, suite au décès d'une retraitée qui l'a désignée comme sa légataire universelle. L'article explore également la relation ambiguë entre l'héritage politique et la fortune personnelle, en évoquant l'héritage de Jean-Marie Le Pen par un militant d'extrême droite.

Une dame de 94 ans, Monique Plaideux, décédée en 2023, a désigné Marine Le Pen comme sa légataire universelle. Habitant dans un Ehpad de Cannes , Monique Plaideux n'ayant ni famille ni amis proches, a pris cette décision il y a quelques années. Elle a hérité d'un appartement de standing à Cannes , estimé à un million d'euros, situé au 8e étage avec une terrasse offrant une vue sur la Méditerranée.

Monique Plaideux, habituée à lire le magazine « Valeurs Actuelles », avait rencontré Marine Le Pen à plusieurs reprises et affirmé avoir déclaré à une connaissance : « Mon héritière, ce sera Le Pen ». Le quotidien Le Monde s'interroge si cet héritage a permis à Marine Le Pen de régler un vieux contentieux avec le fisc.En parallèle, le quotidien évoque une autre histoire de succession liée à l'extrême droite française. En 1976, Jean-Marie Le Pen, père de Marine Le Pen, a hérité de la fortune d'Hubert Lambert, un riche héritier des cimenteries Lambert et militant d'extrême droite. Fragile physiquement et psychologiquement, Hubert Lambert avait rencontré Jean-Marie Le Pen dans les années 1970 et s'était lié d'amitié avec lui, admirant son parcours militaire et politique. Peu avant sa mort à 42 ans, suite à une cirrhose, Hubert Lambert avait décidé de faire de Jean-Marie Le Pen son unique héritier, léguant une fortune estimée à environ 30 millions de francs, comprenant notamment le manoir de Montretout et des avoirs financiers importants. Le testament avait suscité une vive controverse. En revanche, l'actualité politique récente met en scène une autre partie de la famille Le Pen. Deux députés européens du Rassemblement National ont rapporté des dégradations importantes de la tombe de Jean-Marie Le Pen, mort au début du mois de janvier.





