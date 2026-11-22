Tensions entre la candidate du RN et le maire de Cannes. Marine Le Pen critique la proposition de David Lisnard de réformer le code du travail.

La candidate du Rassemblement National (RN) à l'élection présidentielle, Marine Le Pen, a lancé une critique virulente contre le maire de Cannes, David Lisnard, dimanche dernier. Cette attaque directe vise la volonté affichée par l'édile libéral de réformer en profondeur le code du travail et sa réputation d'avoir cherché à intégrer un gouvernement dirigé par Emmanuel Macron. L'incident intervient alors que David Lisnard connaît une forte dynamique dans les sondages, lui permettant de dépasser le candidat Les Républicains (LR) Bruno Retailleau et de rivaliser avec Édouard Philippe.

Critique ciblée sur la réforme du code du travail

Marine Le Pen a exprimé son opposition nette à la vision du maire de Cannes lors d'une interview sur France 2 et France Inter. Elle a déclaré avoir une difficulté fondamentale avec quelqu'un qui considère que le code du travail doit être passé à la broyeuse. Bien qu'elle reconnaisse qu'il y a certes beaucoup trop de normes et qu'il faut simplifier ce dispositif, elle estime que si on passe le code du travail à la broyeuse, alors on laisse les travailleurs totalement démunis. Cette attaque fait directement écho à une formule controversée lancée par David Lisnard en avril pour dénoncer la bureaucratie. À l'époque, il avait déclamé : Le code du travail, broyé ! Le code de l'urbanisme, broyé ! Le code de l'environnement, broyé !

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Accusations croisées sur les ambitions politiques

Lorsque Michel Barnier avait été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, après la dissolution de l'Assemblée nationale de 2024, une entrée de David Lisnard au gouvernement avait été évoquée. Marine Le Pen a saisi cette opportunité pour souligner ce qu'elle considère comme une contradiction dans le parcours de son rival. J'ai une difficulté avec quelqu'un qui considère que le code du travail doit être passé à la broyeuse, a-t-elle insisté. Je crois qu'il y a certes beaucoup trop de normes, je crois qu'il faut simplifier tout cela, mais si on passe le code du travail à la broyeuse, alors on laisse les travailleurs totalement démunis. La leader du parti d'extrême droite, favorite de l'élection présidentielle, faisait allusion à une formule lancée en avril par David Lisnard. Elle a ajouté : Après avoir réclamé d'être ministre de Macron, ça fait un grand écart quand même, affirmant Mme Le Pen, interrogée sur la possibilité d'une alliance avec le maire de Cannes qu'elle juge très souple dans ses ambitions.

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Défense vigoureuse de David Lisnard

Ancien de LR, David Lisnard nie les ambitions cachées qui lui sont prêtées par ses rivaux à droite et au centre de vouloir travailler avec le RN. Il a vivement répliqué dans un long post sur X, déclarant : C'est étonnant comme Marine Le Pen est si fébrile alors qu'elle est haut dans les sondages, et comme elle raconte n'importe quoi me concernant. Il y déclare combattre depuis toujours le social-étatisme dont il estime que Marine Le Pen est une version et qui enfonce trop de nos compatriotes dans la précarité. C'est pourquoi entre autres je ne gouvernerai pas avec le RN (que j'affronte à chaque élection), comme je n'ai pas voulu devenir ministre macroniste, précise-t-il. Il reproche également à Marine Le Pen de défendre les codes absurdes actuels, dont celui du travail, le plus lourd du monde.

Contexte stratégique des élections 2027

Le candidat de la droite libérale discute actuellement de l'organisation d'une primaire de la droite et du centre. Selon ses déclarations au Journal du Dimanche, il y voit un moyen d'éliminer les macronistes avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2027. Cette querelle publique s'inscrit donc dans une compétition politique plus large pour le droit à la candidature. Les déclarations de David Lisnard au Journal du Dimanche ont clairement défini sa stratégie : utiliser une primaire comme un outil de filtrage pour les candidats macronistes. Cette position le place en concurrence directe avec d'autres figures de la droite libérale et du centre, dont la dynamique récente, notamment le dépassement de Bruno Retailleau, modifie l'échiquier politique avant même le début officiel de la campagne.