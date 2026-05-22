La leader 'extrême droite' s'est exprimée sur la censure prononcée par les Sages concernant la suppression des zones à faibles émissions et l'artificialisation des sols, sur le fond des mesures introduites par les députés dans la loi de simplification.
Le Conseil constitutionnel a entretenu la position de La leader 'extrême droite' sur la censure de plusieurs mesures, telles que la suppression des zones à faibles émissions , ainsi que l' artificialisation des sols , au motif de la procédure legislative.
Elle a critiqué sévèrement le Conseil constitutionnel pour 'contraindre la démocratie', jugeant que les Sages n'avaient pas respecté les will du peuple français. Marine Le Pen a accusé le président du Conseil constitutionnel de s'être avéré un 'législateur' en dépit de son engagement de ne pas se prendre pour un tel. Elle a déclaré que les Sages ont tort de censurer ces mesures car le peuple français n'avait pas dû être respecté.
Le RN a indiqué qu'il allait demander à la présidente de l'Assemblée de inscrire à l'ordre du jour une proposition de loi sur les ZFE afin que l'Assemblée puisse à nouveau s'exprimer. Le président de l'UDR a soutenu également cette décision et a qualifié les Sages de la décision de censure comme des mécanismes fragiles qui fragilisent nos institutions, insultent le Parlement et insultent les Français
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