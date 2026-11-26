La candidate du RN propose un impôt sur les sociétés progressif pour alléger la fiscalité des petites entreprises. Un plan fiscal détaillé visant à transformer la charge fiscale actuelle.

Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National à la prochaine élection présidentielle, a dévoilé un projet majeur de réforme fiscale lors d'un débat diffusé mercredi sur LCI. La dirigeante du parti d'extrême droite, intervenant devant un auditoire de petits entrepreneurs à Reims, a promis d'instaurer un impôt sur les sociétés progressif.

Structure à cinq tranches et réduction de charges

Cette nouvelle proposition vise à remplacer le système actuel, qualifié par la candidate de " marche d'escalier " nuisible à la croissance des petites entreprises. Le dispositif s'inspirerait du modèle de l'impôt sur le revenu en utilisant cinq tranches distinctes pour calculer la fiscalité des sociétés. Marine Le Pen affirme que cette structure permettrait de baisser la contribution des très petites entreprises de 14 à 10,8 milliards d'euros, et celle des PME de 19,2 à 16,2 milliards d'euros.

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Compensation pour les grands groupes et CFE

En échange de cette allègement massif pour les structures de taille modeste, la candidate a reconnu que les plus gros acteurs économiques verraient leur tranche d'imposition augmenter par rapport au taux actuel. Pour équilibrer cette mesure, elle promet la suppression de la surtaxe d'impôt sur les sociétés sur les grands groupes. Cette surtaxe, créée par le budget 2025 pour une seule année puis reconduite en 2026, vient d'être prolongée en 2027 par le Sénat. Hors cette surtaxe, l'impôt sur les sociétés est actuellement fixé à 25 %.

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Contexte fiscal et historique des propositions

Il existe déjà un taux réduit de 15 % pour les bénéfices des entreprises réalisant moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, couvrant 42.500 premiers euros de bénéfice. Marine Le Pen a ajouté à sa stratégie la suppression de la CFE, une mesure d'impôt de production déjà présente dans son programme. L'association de ces deux baisses offrirait selon elle un " ballon d'oxygène " de 6 milliards d'euros aux très petites entreprises. Cette approche fait écho à une proposition antérieure lors de l'élection présidentielle de 2017, où elle souhaitait ramener l'IS des PME de 33 % à 24 %, avant que cette mesure ne disparaisse de son programme en 2022.

Réactions des acteurs économiques

Lors de cet échange à Reims, Michel Picon, président de l'U2P, a interrogé la candidate sur le coût de la mesure pour les entreprises les plus lourdes. Cette prise de parole s'inscrit dans un débat plus large sur les retraites et la fiscalité, avec des éléments comme l'âge d'entrée sur le marché du travail et le départ légal entre 60 et 62 ans. Le Rassemblement National maintient sa position sur une réforme fiscale ciblée, tout en attendant les précisions sur les taux et les seuils qui ne seront pas annoncés immédiatement.