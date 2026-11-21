Marine, ancienne gagnante de Star Academy, dévoile ses pronostics pour la saison 2026 sur NRJ Belgique. La future coach de The Voice partage aussi ses émotions et ses préparatifs pour son nouveau rôle à la télévision.

Depuis sa victoire en 2024, Marine continue de surveiller attentivement les destinées de Star Academy. Interrogée par NRJ Belgique le jeudi 19 novembre 2026, l'artiste a révélé son pronostic pour la saison en cours tout en abordant son prochain défi professionnel.

Pronostics Cameron et favoris Isabella

Marine imagine clairement Cameron remporter cette nouvelle édition de Star Academy 2026. Cette conviction intervient après que l'animateur Mike a été le premier à évoquer la possibilité d'une telle victoire. La chanteuse souscrit immédiatement à cette analyse, considérant le jeune candidat comme son favori principal.

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Outre Cameron, Marine cite également Isabella et Mélina parmi les académiciens encore en compétition qu'elle apprécie particulièrement. Elle regrette par ailleurs le départ prématuré d'Elija et de Tracy, estimant qu'ils auraient mérité de rester plus longtemps dans l'émission.

Retour au château et auditions à aveugle

Le 2 novembre 2026, Marine est revenue au château de Star Academy pour assister aux évaluations des élèves. Bien qu'elle ait pris des notes sur les prestations sans participer à la notation officielle, cette visite lui a permis de garder un œil sur la nouvelle promotion.

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La chanteuse s'apprête à endosser un rôle différent sur TF1 en 2027. Aux côtés de Mika, Suzane et Tayc, elle deviendra coach lors de The Voice. Cette expérience contraste avec sa participation adolescente à The Voice Kids, où elle était candidate à l'âge de 14 ans.

Marine exprime déjà ses appréhensions concernant les auditions à l'aveugle. Elle craint de ne pas pouvoir se retenir assez pour ne pas se retourner vers tous les candidats. Son objectif principal sera de bien gérer le timing et d'accompagner ses équipes de la meilleure manière possible.

Héritage Jenifer et légende de l'émission

Le contexte de cette saison rappelle les grands moments passés de Star Academy. Jenifer reste une icône majeure après sa victoire en tant que tout premier visage de l'émission le 12 janvier 2002.

Depuis plus de deux décennies, Jenifer Bartoli a consolidé sa position avec neuf albums studios et cinq millions de disques vendus. Sa carrière s'est également épanouie dans sa vie privée avec trois fils, Aaron, Joseph et Juvanni, nés entre 2003 et 2021.

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Ce palmarès solide a valu à Jenifer d'intégrer le classement des personnalités préférées des Français. La continuité entre les générations de candidats et de jurés, comme l'illustre Marine, perpétue la dynamique unique de cette émission emblématique de la télévision française.