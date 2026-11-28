Marine Delplace, gagnante de Star Academy 2024, fait le point sur ses échecs aux castings cinéma et annonce son rôle de doublage dans le film Angry Birds.

Marine Delplace, la lauréate de l'édition 2024 de Star Academy, confronte ses ambitions cinématographiques à la réalité du marché actuel. La jeune chanteuse de 26 ans, originaire du Nord, s'est confiée sur RFM concernant les premiers retours négatifs de ses essais pour le grand écran. Cette transparence marque une étape importante dans l'évolution de sa carrière musicale et artistique après deux années de visibilité intensive sur TF1.

Réalité des Castings et Échecs Récents

Marine Delplace admet que ses premières tentatives pour intégrer le monde du cinéma ne sont pas couronnées de succès. Lors d'une émission diffusée sur RFM ce dimanche 29 novembre, la star a confirmé que les castings effectués jusqu'à présent se sont révélés inconcluants. Elle reconnaît franchement que le chemin vers une carrière d'actrice sera long et exigeant, nécessitant une préparation supplémentaire qui va au-delà de sa simple notoriété médiatique.

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Influences Artistiques et Inspiration

Malgré ces revers initiaux, Marine Delplace maintient sa motivation en s'inspirant d'actrices françaises reconnues pour leur talent. La Nordiste, connue pour son sens de l'humour et sa spontanéité développée durant son séjour sur TF1, refuse de s'enfermer dans une image trop lisse. Elle cherche à explorer des rôles variés et surprenants, rompant avec l'expectative habituelle du public qui l'associe principalement à la chanson.

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Nouveau Projet : Doubler Angry Birds

Le mardi 27 octobre 2026, Marine Delplace a officiellement annoncé sa participation au prochain film d'animation Angry Birds. Ce projet marque son entrée dans le domaine du doublage, offrant une première expérience concrète sur un plateau. Cette opportunité permet à l'artiste de 26 ans de tester ses capacités vocales et acting dans un cadre moins exigeant qu'un rôle principal en prise de vue réelle.

Stratégie Carrière et Avenir Artistique

Cette décision stratégique de Marine Delplace illustre sa volonté de diversifier ses talents sans précipiter les choses. En acceptant un rôle secondaire de voix, elle gagne en expérience tout en restant visible auprès de son public familial. Cette étape intermédiaire prépare le terrain pour ses futures ambitions scéniques, confirmant que sa trajectoire artistique reste fluide et ouverte à de nouvelles découvertes.