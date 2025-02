Marine Delplace : De la Dentisterie à la Star Academy, son Parcours Inattendu

Gagnante de la Star Academy 2024, Marine Delplace révèle un parcours étonnant. Avant de conquérir le public avec sa voix, elle était dentiste. Une profession qu'elle partage avec d'autres personnalités comme Amir et Iris Mittenaere. Elle nous parle de son expérience, de son avenir musical et de sa tournée qui commence bientôt.

Depuis quelques semaines, Marine Delplace est omniprésente dans les médias. La jeune chanteuse est la grande gagnante de la Star Academy 2024. Depuis son triomphe le 18 janvier, elle multiplie les interviews. Mardi 11 février, elle était l'invitée de C à Vous. Après avoir interprété son titre « Ma Faute » en direct, accompagnée au piano, Marine revient sur sa victoire et son parcours. Et elle révèle une ressemblance assez inattendue avec une personnalité connue du grand public.

Marine (Star Academy) : ce point commun qu'elle partage avec d'autres personnalités Avant d'intégrer l'aventure Star Academy en octobre dernier, Marine Delplace était dentiste. Un parcours qui rappelle celui d'Amir, mais pas seulement ! La Miss France et Miss Univers, Iris Mittenaere, a également suivi des études dans ce domaine. Mais la ressemblance avec Marine ne s'arrête pas là : « Elle était à ma fac », raconte la gagnante de la Star Academy. « Il y a un lobby des dentistes dans la téléréalité », dit Anne-Elisabeth Lemoine. « Vous n'avez pas de remarques dentaires ? Tout le monde va bien autour de cette table ? », s'amuse un chroniqueur. Marine répond alors : « Non, tout le monde a un super sourire ». De dentiste à chanteuse Bien qu'elle ait fini ses études de dentiste, Marine espère pouvoir faire carrière dans la musique. Même si elle a largement remporté la victoire, avec 65 % des votes, elle garde les pieds sur Terre : « Je sais que la musique peut durer un an comme toute la vie, ou moins ». Aujourd'hui, elle considère donc son diplôme comme « une roue de secours ». Anne Elisabeth Lemoine lui souhaite d'ailleurs une « longue et belle carrière de chanteuse ». Marine Delplace bientôt en tournée Sa nouvelle carrière démarre plutôt bien. Alors qu'elle était encore au château de Dammarie-les-Lys, la première version de son single « Ma Faute » avait atteint plusieurs millions de streams. La nouvelle, enregistrée au cours de son aventure, cumule actuellement plus de 2 millions d'écoutes. Grâce à sa victoire, Marine Delplace va également enregistrer son premier album. À peine sortie de l'aventure, la gagnante se prépare à remonter sur scène. Elle fait en effet partie de la tournée de la Star Academy 2024, aux côtés d'Ebony, Franck, Charles, Ulysse, Marguerite, Maïa, Maureen et Emma. Les élèves vont faire leur premier concert le 21 février à Epernay. Ils vont silloner la France, la Suisse et la Belgique durant plusieurs mois, à bord du Tour Bus





