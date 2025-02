Marine de la Star Academy chante Les Corons à la mi-temps du match RC Lens - Strasbourg

Marine, la gagnante de la Star Academy, a chanté Les Corons, l'hymne du RC Lens, lors du match contre Strasbourg. Cet événement rendait hommage à Pierre Bachelet. Marine, originaire d'Arras, a toujours montré son attachement au club lensois.

Marine , la jeune chanteuse de 24 ans fraîchement couronnée grande gagnante de la 12e saison de la Star Academy , a vécu un dimanche 16 février inoubliable. Elle a eu l'honneur d'interpréter Les Corons , l'hymne emblématique des supporters du RC Lens, lors de la mi-temps du match opposant les Sang et Or à Strasbourg en Ligue 1 . Cet événement rendait également hommage à Pierre Bachelet , disparu il y a vingt ans, le 15 février 2005.

Le club lensois a tenu à rappeler dans un communiqué l'importance de cette chanson dans la culture locale. «Depuis 20 ans, Les Corons sont diffusés et chantés en chœur à la mi-temps de chaque rencontre des Sang et Or», pouvait-on lire. La présence de Marine lors de cet événement n'est pas due au hasard. Originaire d'Arras dans le Pas-de-Calais, elle a toujours montré son attachement au RC Lens. Durant son aventure dans le château de la Star Academy, Marine plaisantait régulièrement avec ses camarades sur le fait qu'on la retrouverait tous les dimanches au stade Bollaert pour chanter Les Corons à la mi-temps. Une blague qui a finalement pris vie ! Avant même sa victoire, Marine avait déjà interprété le titre de Pierre Bachelet lors de son retour dans sa ville, juste avant la demi-finale qui l'opposait à Charles. Un autre moment marquant pour Marine fut son passage sur le plateau de C à vous le mardi 11 février. La jeune artiste a impressionné en jouant en live son single Ma Faute, qui rencontre un réel succès sur les plateformes de streaming avec plus de 8 millions d'écoutes. Pendant l'émission, Anne-Élisabeth Lemoine a exploité son parcours atypique. «Il n’est même pas question de retourner à vos études de dentiste, qui étaient bouclées d’ailleurs, ou d’ouvrir votre cabinet ?» a-t-elle demandé. Marine a répondu : «Non, après, je sais que la musique ça peut très bien durer un an, comme toute la vie, comme moins, donc j’avais quand même gardé ça en plan de secours. J’ai fait six-sept ans d’études.» Anne-Élisabeth Lemoine a lancé en riant : «Il y a Amir aussi qui était dentiste. Il y a un lobby de dentistes dans les télé-réalités ! ». Marine a ensuite révélé : «C’est vrai. Même Iris Mittenaere qui a fait Miss Univers, elle était dans ma fac », laissant l'équipe de l'émission bouche bée





