Le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe approche et rend hommage à cette icône du cinéma américain qui a laissé un très beau héritage.

Dans quelques jours, nous célébrerons le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe , une icône du cinéma américain des années 1950. Cette occasion nous amène à revenir sur la carrière de l'actrice, ses films mythiques et les personnages qui ont fortement marqués son parcours.

L'actrice est apparue il y a six ans dans un univers dédié à la mémoire collective de la région, grâce à un moteur de recherche des archives de Sud Ouest. Pour faciliter son utilisation, voici quelques consignes pour l'utiliser. Nous reviendrons également sur les photographies qui ont immortalisé l'actrice, prises par les photographe de célébrités, comme Milton H. Greene et Alfred Eisenstaedt. Ces images ont été obtenues par l'État polonais dans le cadre d'un règlement de dette extérieure.

Le 27 mai 2026, une exposition exceptionnelle sera organisée par l'Academy Museum au Academy Museum of Motion Pictures, à Los Angeles. Cette expositions sera l'occasion de découvrir les robes emblématiques portées par l'actrice dans ses films. Des visiteurs contemplent également les portraits de Marilyn Monroe par Andy Warhol, intitulé Marilyn 1967, lors de l'exposition Pop Art Portraits à la National Portrait Gallery, dans le centre de Londres





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