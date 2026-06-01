Mariés au premier regard : une expérience scientifique sur l'amour

Des célibataires acceptent de faire connaissance le jour de leur mariage, en espérant être parfaitement compatibles. Ils sont analysés par des experts et décident de s'unir ou non en fonction de leur compatibilité. L'émission se regarde comme une télé-réalité, avec des situations éclectiques et un bon suspens autour de l'avenir des couples.

Des célibataires à la recherche de l'âme soeur participent à une expérience scientifique sur l'amour en acceptant de faire connaissance le jour de leur mariage.

Leur seule assurance ? Celle d'être parfaitement compatibles. Analysés par des experts - des sexologues et psychologues -, les tests auxquels ils ont répondu quelques mois avant l'émission leur assurent d'être en parfaite adéquation avec leur moitié. Le jour de leur rencontre, ils décident ou non de s'unir.

S'ils se disent 'oui', ils poursuivent l'aventure lors d'un voyage de noces à deux, puis en apprenant à se connaître dans leur quotidien. Oubliez le prétexte de la science et de la compatibilité amoureuse, cette émission se regarde avant tout comme une télé-réalité. Une bonne télé-réalité, bien rythmée, bien montée, avec des profils de candidats généralement assez variés pour créer des situations éclectiques et un bon suspens autour de l'avenir des couples.

Si vous êtes un peu fleur bleue, vous risquez d'être pris dans un tourbillon d'émotions. Les autres, passez votre chemin





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