Mariés au premier regard : plusieurs candidats de la saison 10 assistent ensemble au match de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026

Les candidats de la saison 10 de Mariés au premier regard se sont réunis pour assister ensemble au match de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Marie Tapernoux, Lucile, Alex, Stéphane et Christophe étaient présents pour soutenir leur équipe respective. Mélanie, absente, a passé un appel vidéo à sa sœur Lucile pour saluer les candidats. Les jeunes mariés Lucile et Alex ont confié qu'ils étaient très amoureux et qu'ils étaient prêts à avoir un enfant ensemble. Jenna et Laurent, candidats de la saison précédente, ont quant à eux fait un sacrifice durant le tournage pour cacher leur couple.

Plusieurs candidats de la saison 10 de Mariés au premier regard ont assisté ensemble au match de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026.

Ce mardi 16 juin, l'équipe de France disputait son premier match en Coupe du monde 2026 contre le Sénégal. Une soirée événement que les candidats de la saison 10 de Mariés au premier regard ont tenu à partager ensemble. Parmi les candidats présents, on pouvait notamment voir Marie Tapernoux, Lucile et Alex, qui sont toujours à la recherche des 20% manquants pour finaliser leur projet.

Les candidats qui ont marqué la saison 10 de Mariés au premier regard étaient également de la partie, tout comme Stéphane et Christophe, qui ont tous les deux divorcé mais qui étaient présents pour soutenir leur équipe respective. Absente pour ces retrouvailles, Mélanie a tout de même passé un appel vidéo à sa sœur Lucile pour saluer les candidats de la saison 10.

Les jeunes mariés Lucile et Alex, quant à eux, ont confié qu'ils étaient très amoureux et qu'ils avaient déjà invité leurs camarades de promo chez eux pour assister au match ensemble. Ils ont également révélé qu'ils étaient prêts à avoir un enfant ensemble et que Lucile ne prenait aucune contraception. Jenna et Laurent, candidats de la saison précédente de Mariés au premier regard, ont quant à eux fait un sacrifice durant le tournage pour cacher leur couple





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