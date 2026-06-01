La jeune femme a décidé de prendre les devants et de confronter son mari. Elle lui a dit que malgré leur proximité géographique, ils ne se voient pratiquement jamais. Elle lui a également rappelé que elle ne peut pas donner tout l'attention qu'il lui faut.

Mariés au premier regard : Mélanie et Antoine ont une discussion très difficile. La jeune femme a décidé de prendre les devants et de confronter son mari.

Elle lui a dit que malgré leur proximité géographique, ils ne se voient pratiquement jamais. Elle lui a également rappelé que elle ne peut pas donner tout l'attention qu'il lui faut. Antoine a répondu qu'il est désolé de ne pas l'avoir donné assez. La situation entre les deux a empiré et Antoine a décidé de mettre fin au couple.

Cette décision a été très difficile pour Mélanie qui avait espéré que le mariage fonctionne. Les deux sœurs, Mélanie et Lucile, ont vécu deux expériences diamétralement opposées avec leurs époux. Alors que Lucile a eu un véritable coup de foudre pour Alex, Mélanie a décidé de prendre les devants et de confronter Antoine. Malgré cette cérémonie commune, les deux sœurs ont vécu des expériences différentes.

Mélanie a décidé de rejoindre Lucile et son mari pour prendre de leurs nouvelles et donner des siennes. L'occasion de faire un point d'étape avant le bilan, dans l'émission qui sera diffusée ce 1er juin sur M6. Les retrouvailles entre les deux sœurs ont été riches en révélations. Mélanie a en effet décidé de rejoindre Lucile et son mari pour prendre de leurs nouvelles et donner des siennes.

L'occasion de faire un point d'étape avant le bilan, dans l'émission qui sera diffusée ce 1er juin sur M6





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