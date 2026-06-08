Mariés au premier regard : M6 diffuse deux épisodes inédits cette semaine et Julie brise le silence sur sa rupture

M6 bouscule sa programmation pour la Coupe du monde et offre deux épisodes de Mariés au premier regard lundi et mardi. Par ailleurs, Julie revient sur sa séparation avec Mathieu, qu'elle qualifie d'inhumain.

M6 bouleverse sa programmation cette semaine en raison de la Coupe du monde de football. La chaîne, qui est diffuseur officiel du Mondial aux côtés de beIN Sports, a décidé de décaler la diffusion de l'émission Mariés au premier regard.

Au lieu d'un seul épisode le lundi, les téléspectateurs auront droit à deux épisodes inédits, les lundi 8 et mardi 9 juin. Cette double ration de romance est due au fait que la rediffusion prévue le lundi 15 juin sera remplacée par le match Belgique-Égypte, suivi de Arabie Saoudite-Uruguay. Ainsi, les fans de l'émission pourront suivre les aventures de Lucile et Alex, Estelle et Stéphane, Margaux et Christophe, Mélanie et Antoine, ainsi que le traditionnel bilan 'Que sont-ils devenus ?

' qui met en lumière tous les couples de la saison, qu'ils soient toujours ensemble ou non. Par ailleurs, l'épisode de ce lundi 8 juin, déjà disponible sur M6+, promet des révélations explosives concernant Julie et Mathieu. Le couple qui semblait filer le parfait amour a connu une rupture difficile. Julie, la candidate, accuse Mathieu d'avoir été 'inhumain' lors du bilan de leur relation.

Elle confie : 'Dans ma tête, malgré toute la volonté que je voulais, je n'ai pas envie de faire semblant avec toi. Je ne ressens plus cette flamme qui m'a animé pendant le voyage de noces. Aujourd'hui, c'est difficile de me projeter dans un avenir pour nos filles et pour moi.

' Julie a également révélé qu'ils n'ont plus aucun contact et qu'elle regrette de ne pas avoir reçu de soutien de la part de Mathieu après la diffusion. Elle explique : 'Moi, quand il y a eu la diffusion, je lui ai écrit quand il y a eu des choses pas cool sur lui. Donc je lui ai quand même envoyé un message de soutien parce que je ne suis pas quelqu'un de méchant.

Mais je regrette que, de son côté, je n'ai aucun soutien, aucun message.

' La saison 10 de Mariés au premier regard a réservé son lot de surprises et d'émotions. Les expertes de l'émission, Estelle Dossin et Joëlle, ont mis en relation des candidats sur la base de leur compatibilité. Si certains couples ont tenu, d'autres comme Julie et Mathieu ont explosé en vol. Dans un entretien récent, Joëlle, la maman de cœur de Julie, a évoqué un échange avec Mathieu qui n'a pas été diffusé à la télévision.

Par ailleurs, Matthieu, un ancien candidat de la saison 4, a annoncé qu'il attendait son premier enfant avec sa compagne Charlène. Les fans de l'émission peuvent donc s'attendre à des moments forts cette semaine, entre les deux épisodes inédits et les révélations sur les coulisses des mariages. M6 mise sur ce programme phare pour fidéliser son public, tout en faisant face à la concurrence du football. Une stratégie qui semble payante, car l'émission continue de faire parler d'elle





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