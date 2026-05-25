Laury, une candidate de Mariés au premier regard, a accepté de revenir sur les coulisses de son aventure avec Antonin. Elle a révélé qu'elle a très mal vécu la diffusion de l'émission et a très mal dormi avant le lancement. Elle a également révélé qu'elle a très mal dormi avant le lancement de l'émission. Elle a également révélé qu'elle a très mal dormi avant le lancement de l'émission.

Mariés au premier regard : Laury paniquée par la diffusion de l'émission et persuadée qu' Antonin allait 'recevoir un nombre incalculable de messages de nanas ...

' Révélée dans la dernière saison de « Mariés au premier regard », Laury a accepté de revenir sur les coulisses de son aventure avec Antonin. Si leur histoire a séduit les téléspectateurs, la jeune femme reconnaît avoir très mal vécu la diffusion de l’émission. Elle s'est confiée en toute sincérité à nos confrères de Télé Loisirs. Leur couple formé par Laury et Antonin a rapidement fait figure d'évidence.

Compatibles à 90 %, les deux candidats ont même visionné ensemble. Au fil des épisodes, cahin-caha, les téléspectateurs ont assisté à la naissance progressive de l'histoire d'amour entre l'hôtesse de l'air et l'entrepreneur Marseillais. Lors du bilan diffusé le lundi 18 mai, les deux candidats ont, sans surprise, confirmé aux expertes leur volonté de poursuivre leur mariage après l'expérience. Très amoureux, ils ont même évoqué devant les expertes l'idée d'une installation.

J'appréhendais énormément. Une semaine avant le lancement, j'ai très mal dormi parce que qui a le plus fait réagir la Toile estime avoir été plutôt épargnée par les critiques, notamment grâce à l'image positive renvoyée par son couple avec Antonin. Le tout premier épisode, je mettais mes mains sur les yeux, je n'arrivais pas à me regarder. C'était gênant.

Concernant l'aventure et certaines séquences qui n'ont finalement jamais été diffusées, selon elle, plusieurs moments de complicité avec Antonin auraient permis de montrer davantage leur relation sous un angle léger. Elle évoque notamment leurs souvenirs. Elle a très mal vécu la diffusion de l'émission et a très mal dormi avant le lancement. Elle a également été très paniquée par la diffusion de l'émission et a très mal vécu la solidité du lien noué avec Antonin.

Elle a également révélé qu'elle a très mal dormi avant le lancement de l'émission. Elle a également révélé qu'elle a très mal dormi avant le lancement de l'émission. Elle a également révélé qu'elle a très mal dormi avant le lancement de l'émission





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