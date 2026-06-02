Mariés au premier regard : la lettre du père qui a fait pleurer Lucile

Lucile, candidate de Mariés au premier regard, a fondu en larmes lors du bilan après la découverte d'une lettre de son père, qui s'excuse de ne pas avoir pu assister à son mariage. Ce moment poignant a été révélé en avant-première, montrant l'émotion de la jeune femme et le soutien d'Alex, son mari. L'émission explore également les confessions d'Alex sur son ex-compagne et les dynamiques des autres couples.

Lucile et Alex , participants de l'émission Mariés au premier regard, ont été au cœur d'un moment émotion nel fort lors du bilan. Les téléspectateurs ont découvert Lucile en larmes, aux côtés d'un Alex semble-t-il déstabilisé, et des experts préoccupées.

La raison de cette détresse a été révélée grâce à la diffusion anticipée d'un prochain épisode. Face aux experts, Lucile a affirmé avoir trouvé en Alex l'homme qu'elle espérait, mais les larmes ont été provoquées par une surprise des psychologues de l'émission. Il s'agit d'une lettre de son père, qui n'a pas pu assister à son mariage à Gibraltar, initialement réfractaire à l'idée d'apparaître à la télévision.

Après avoir vu ses filles en visioconférence, il a finalement écrit un message bouleversant, lu par Alex, dans lequel il exprime son amour et son désir de rencontrer Alexandre. Lucile, qui a déjà vécu une relation douloureuse et maltraitée, a été bouleversée par cette marque d'affection paternelle. Cette situation intervient alors qu'Alex a précédemment confessé à Lucile avoir partagé la vie de Laury, candidate d'une saison antérieure, et l'avoir revue avant leur départ.

D'autres couples de l'émission sont également évoqués, comme Jenna et Laurent qui ne souhaitent pas emménager ensemble immédiatement, ou Laury et Antonin qui projettent de fonder une famille. Mélanie et Antoine vivent quant à eux des moments intenses au Maroc, avec des larmes et des tensions, laissant présager des développements futurs





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