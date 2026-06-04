Mariés au premier regard : Julie dénonce l'attitude inhumaine de Mathieu lors de leur rupture

Dans l'épisode 16 de la saison 10, Julie accuse Mathieu d'avoir manqué d'empathie après leur séparation. Elle ne comprend toujours pas sa volte-face, tandis que Mathieu a déjà refait sa vie.

La saison 10 de l'émission Mariés au premier regard continue de faire parler d'elle, et cette fois-ci, c'est l'histoire de Julie et Mathieu qui est au cœur des polémiques.

Dans l'épisode 16, diffusé ce lundi 8 juin sur M6 mais déjà disponible sur M6+, la jeune femme a exprimé son amertume face à l'attitude de son ex-mari lors de leur séparation. Alors que le couple formé par les experts avait semblé prometteur au début de l'aventure, leur relation a rapidement tourné au vinaigre, laissant Julie profondément blessée. Dès leur mariage, les deux candidats avaient affiché une belle complicité.

Leur voyage de noces en Albanie s'était bien passé, et ils avaient même commencé à faire des projets d'avenir. Mathieu, originaire de l'Isère, avait envisagé de quitter son travail et ses proches pour s'installer avec Julie à Montpellier.

Cependant, les choses se sont gâtées lorsque Julie a montré une impatience que Mathieu n'a pas su gérer. Le jeune homme a été confronté à une pression qu'il n'avait pas anticipée, et il a pris la décision de mettre fin à leur histoire. Pour Julie, cette rupture a été un véritable choc. Elle raconte que Mathieu a été inhumain lors de leur séparation, manquant totalement d'empathie et de compassion.

Dans l'émission, elle confie ne toujours pas comprendre ce qui s'est passé dans la tête de son ex-mari, et ce manque de réponses l'empêche de faire son deuil. De son côté, Mathieu semble avoir déjà tourné la page. Dans l'épisode, il se confie à l'une de ses sœurs jumelles, Mégane, et révèle qu'il a retrouvé l'amour avec une nouvelle compagne, plus jeune que lui et mère de deux enfants.

Il affirme avoir tout fait pour épargner Julie lors de la rupture, mais il ne semble pas affecté par la situation actuelle. Cette indifférence est difficile à accepter pour Julie, qui a décidé de se recentrer sur elle-même. Elle a notamment suivi une séance de yoga avec Joëlle, une amie proche, et a ouvert les vannes sur ses émotions. Elle accuse Mathieu d'avoir manqué d'empathie lors du bilan avec les expertes de l'émission, un moment qui a scellé leur séparation.

La maman d'une fillette de 37 kilos (Julie souffre de troubles alimentaires) a ensuite choisi de mettre de l'or dans ses cheveux et de faire la fête pour oublier. Sur Instagram, elle partage une photo d'elle dévorant un dessert, avec une légende espiègle. Malgré tout, elle reste marquée par cette expérience. Elle regrette de ne pas comprendre la volte-face de Mathieu et espère que le temps l'aidera à apaiser sa peine.

Les téléspectateurs, quant à eux, sont partagés entre soutien à Julie et compréhension pour Mathieu. Une chose est sûre : cette saison de Mariés au premier regard n'a pas fini de faire parler d'elle, entre ruptures douloureuses et nouveaux départs. L'émission continue de captiver le public, et les épisodes suivants promettent encore leur lot de surprises. En attendant, Julie et Mathieu restent des personnalités suivies sur les réseaux sociaux, où leurs fans commentent chaque rebondissement.

La jeune femme semble déterminée à aller de l'avant, malgré la blessure. Quant à Mathieu, il affiche un sourire serein aux côtés de sa nouvelle compagne. Les histoires d'amour finissent mal en général, dit-on, mais pour Julie, la guérison est encore en cours





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