Mariés au premier regard : Estelle Dossin critique le couple de Christophe et Margaux, analyse de leur échec

Estelle Dossin, experte de 'Les raisons pour lesquelles ils ont divorcé, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à construire la relation -qui n'a pas mis ses meilleurs efforts en tout cas. C'est elle qui a souhaité cette séparation', revient sur le couple de Christophe et Margaux et se montre critique avec la candidate. Christophe et Margaux, dernier couple découvert par les fidèles de l'émission, n'auront finalement pas connu le happy end qu'ils étaient venus chercher.

Mariés au premier regard : Estelle Dossin revient sur le couple formé par Christophe et Margaux et se montre critique avec la candidate, 'Ce n'est pas du fait de Christophe...

' Estelle Dossin a livré son analyse sur leur parcours. L'experte n'a pas éludé le rôle prépondérant joué par la jeune femme dans l'échec de leur aventure. Christophe et Margaux, dernier couple découvert par les fidèles de l'émission, n'auront finalement pas connu le happy end qu'ils étaient venus chercher. Dès leur rencontre, le candidat s'était pourtant montré particulièrement enthousiaste à l'idée de découvrir celle que les experts avaient choisie pour lui.

Tout au long de leur parcours, il a tenté de créer un lien avec sa femme et de faire avancer leur relation. Le Marseillais s'est montré patient, honnête, après la diffusion du bilan de la saison, Christophe et Estelle Dossin sont revenus sur les raisons de cet échec. Face à Damien Canivez, Estelle Dossin n'a pas caché son analyse de la situation.

L'experte de 'Les raisons pour lesquelles ils ont divorcé, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à construire la relation -qui n'a pas mis ses meilleurs efforts en tout cas. C'est elle qui a souhaité cette séparation' Lors du bilan à trois devant les caméras de M6, Margaux mal à son aise, semblait chercher des excuses pour divorcer, et à plusieurs reprises, Christophe avait fini par baisser les bras face à une évidence qu'il avait sans doute refusée de voir, et que Margaux refusait de mettre en mots, sans doute par peur de le blesser.

Cela s'explique pas de 10 000 façons. Elle l'a pas dit clairement mais je suis pas débile, je ne suis pas dupe... Si vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, si vous n'arrivez pas à faire les efforts qui vont être nécessaires et à tenir, vous ne pouvez pas vous permettre de dire que vous avez échoué.

Il y avait énormément de choses pour lesquelles ils étaient compatibles. 82 %, ce n’est pas rien, mais on ne maîtrise pas tout et surtout, on ne force jamais les gens. Donc, on n’était pas vraiment sur la même longueur d'onde, sur la vision du couple, résume-t-il. S'il s'est rapidement fait à l'idée que son idylle était compromise, l'officialisation du divorce n'a pas été une étape facile. Il assure encore parler à Margaux, mais oui, on est toujours en contact.

On s'appelait à la fin des épisodes pour débriefer un petit peu. Plus le pourcentage est élevé, plus il y a un risque d'échec : Estelle Dossin explique le divorce de Christophe et Margaux dans 'Mariés au premier regard', malgré un taux de compatibilité de 82 %. Telle Obélix, je suis tombée dans la marmite people quand j'étais petite.

Ado, je rêvais de ressembler à Audrey Hepburn et d'épouser Cary Grant, George Michael, ou Keanu Reeves et puis la réalité a fini par me rattraper. Fan de Columbo et de Miss Marple, j'arpente désormais les allées du web, armée de ma plume pour dénicher les infos les plus croustillantes... pour votre plaisir, bien sûr !

Le voyage de noces de Christophe et Margaux à Lanzarote se prolonge dans Mariés au premier regard tandis que la plupart de leurs camarades se dirigent vers le bilan avec les expertes. Les plus curieux peuvent d'ores et déjà découvrir les images, l'épisode étant disponible sur M6+. On a regardé pour vous, attention spoilers ! Je te remercie d'avoir réveillé les blessures du passé : Margaux aborde un sujet sensible avec Christophe.

Mariés au premier regard : Margaux s'effondre après avoir dit oui, 'Je ne sais pas si je vais y arriver' (SPOILER) On se parle... : Christophe (Mariés au premier regard) se confie sur ses rapports avec Margaux depuis la fin de l'émission. Mardi 9 juin, Christophe, révélé dans la dernière saison de Mariés au premier regard, était l'invité du Buzz TV. Au cours de cet entretien, il est revenu sur son expérience dans l'émission et son divorce avec Margaux





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