Mariés au premier regard : Coralie et Mickaël se marient à Las Vegas

Après ses fiançailles, l'ancienne candidate de MAPR saison 9, Coralie, épouse Mickaël à Las Vegas. Découvrez les détails de ce voyage de noce exclusif.

Les révélations exclusives du magazine Voici confirment que Coralie, candidate de la neuvième saison de l'émission Mariés au premier regard, et son compagnon Mickaël se rendent actuellement à Las Vegas pour y célébrer leur union. Cette annonce fait suite à la révélation de leurs fiançailles, survenue le jeudi 17 septembre 2026, lorsque l'internaute a partagé une vidéo sur son compte Instagram annonçant la demande en mariage.

Un voyage nuptial vers Las Vegas

Le couple a été photographié confortablement installé à bord d'un avion ce vendredi 13 novembre, marquant le début de leur voyage de noce. Selon les sources, cette destination américaine de Las Vegas a été choisie pour écrire une nouvelle page de leur histoire personnelle, loin des projecteurs de la télévision française qui ont pourtant fait leur renommée initiale.

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La jeune femme, qui comptabilise environ 80 000 abonnés sur sa plateforme de réseaux sociaux, laisse planer le doute sur la destination avant de confirmer ce déplacement stratégique pour leur vie à deux. Ses followers attendent avec impatience la publication des premières photos de cette union qui s'annonce mémorable et rocambolesque aux yeux du grand public.

De la demande en mariage au mariage effectif

L'histoire d'amour entre Coralie et Mickaël a connu plusieurs étapes clés avant d'atteindre ce cap définitif. Le cheminement a débuté il y a quelques mois, lorsque Coralie avait déjà exprimé sa certitude d'avoir trouvé l'homme de sa vie lors de leur participation à l'émission. Le couple a ensuite pris du recul, comme l'indiquait le texte de Coralie, avant de franchir une étape supplémentaire en septembre dernier.

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C'est lors de cette période de septembre, quatre mois après leur séparation initiale de l'émission, que Mickaël a fait sa demande. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrait alors le couple s'apprêtant à passer à la vitesse supérieure de leur relation. Un cliché publié le vendredi 13 novembre a ensuite révélé la superbe bague de fiançailles ornant la main de Coralie.

Une nouvelle épanouissement personnel et professionnel

La candidate de la saison 9 est désormais décrite comme étant épanouie tant sur le plan professionnel que personnel. Cette réussite personnelle contraste avec les parcours parfois tumultueux d'autres anciens candidats de l'émission. Par exemple, Benoît de la saison 1 a refait sa vie avec Anaïs et ils sont devenus parents d'un enfant, tandis que Florian a divorcé d'Emma pour retrouver l'amour avec Méghane en 2022.

De même, Marlène de la saison 3 a divorcé de Kevin pour se fiancer à Sébastien, avec qui elle a eu un fils nommé Sandro. Ces exemples illustrent que Mariés au premier regard a vu de nombreuses vies se reconstruire. Coralie et Mickaël semblent suivre cette tendance positive, visant à profiter de leur mariage loin du tumulte médiatique habituel.

Le contexte des autres candidats de l'émission

Il est intéressant de noter que d'autres participants ont également connu des changements majeurs dans leur vie sentimentale. Raphaël, marié à Caroline dans la saison 2, est devenu papa d'une petite Giulia née en 2021. Caroline elle-même a mis au monde un petit Alessandro en 2021 après avoir refait sa vie.

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Les anciens mariés de la saison 4 ont également poursuivi leurs vies, comme Adrien qui a divorcé de Mélodie pour avoir un bébé avec Sandy, ou encore Elodie qui attend un premier enfant avec Bastien. Dans ce contexte, le mariage de Coralie à Las Vegas s'inscrit comme une nouvelle étape de bonheur pour l'ancienne candidate, qui souhaite maintenant écrire son propre chapitre, celui du mariage, avec l'homme qu'elle a choisi.