Le bilan avec Estelle lui donne la réponse qu'il attendait. Le jeune homme, très stressé, a fait les frais d'une blague de ses copains qui espéraient bien le détendre.

Mariés au premier regard : Christophe s'est-il fait 'enfumer' par Margaux , comme il le craignait ? Le bilan avec Estelle lui donne la réponse qu'il attendait.

Le jeune homme, très stressé, a fait les frais d'une blague de ses copains qui espéraient bien le détendre. En voyant arriver celle qu'il croyait être sa future femme, Christophe a failli passer l'arme à gauche. Il est rapidement devenu évident qu'ils ne vivaient pas l'expérience de la même manière. Margaux a en effet eu toutes les peines du monde à ne pas montrer qu'elle n'était pas convaincue.

La nuit de noces comme la lune de miel n'ont pas été colorées de la passion qu'ont pu connaitre d'autres couples. Margaux est restée sur la réserve et Christophe, bienveillant, a veillé à ne pas la bousculer. Mais au fil du temps, et malgré les difficultés, Christophe refuse de laisser la situation s'éterniser, prêt à entendre qu'il ne plaît pas Margaux. Pourtant lors de la dernière soirée à Lanzarote, il admet à demi-mot qu'elle attend le départ des caméras.

Lorsqu'il lui demande si elle souhaite enlever son alliance au retour à Marseille, Margaux répond par la négative. Heureux et soulagé, Christophe décide de donner sa chance à cette version de l'histoire et de patienter. Pourtant il est hanté par le doute et de gagner du temps jusqu'à la fin de l'expérience... Il explique que Margaux et lui n'ont passé qu'une seule soirée ensemble depuis la fin de la lune de miel.

La jeune femme se justifie, elle a ressenti un énorme contrecoup au retour au quotidien et qu'elle a eu besoin de s'isoler. Elle est consciente que ce faisant, elle a laissé Christophe dans le flou. Lui digère mal l'attitude de celle à qui il avait accordé sa confiance. Elle a pas cherché à me revoir, elle m'a jamais demandé ce que je faisais (...

) Je pense qu'elle n'en a pas envie, tout simplement, il faut pas chercher midi à 14 heures et de fausses excuses





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