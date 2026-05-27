Mariés au premier regard : Christophe et Margaux, un signe du destin avec le prénom Alba

Dans l'épisode de Mariés au premier regard, Christophe et Margaux découvrent un incroyable point commun qui les rapproche. Le jeune marié est ébahi lorsque sa femme évoque le prénom Alba, qu'il avait lui-même noté dans sa liste. Les téléspectateurs assistent également à des moments touchants et à des questions osées pour briser la glace.

Dans l'épisode 11 de Mariés au premier regard, les téléspectateurs ont enfin découvert Margaux , la femme que les expertes ont choisie pour Christophe . Leur rencontre à Gibraltar a réservé son lot de surprises.

Christophe, visiblement nerveux, a d'abord vu arriver son meilleur ami déguisé en mariée, une blague de la production pour le détendre. Lorsque la véritable Margaux est apparue, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante, Christophe a eu un choc : il ne s'attendait pas à une telle beauté. Mais pour Margaux, l'anxiété était palpable. Elle a avoué après le oui qu'elle ne savait pas si elle allait y arriver, submergée par l'émotion.

Le couple s'est ensuite envolé pour Lanzarote pour leur lune de miel. C'est là que les choses ont pris une tournure surprenante. Alors qu'ils discutaient de leur avenir, Margaux a mentionné qu'elle adorait le prénom Alba pour une future fille. Christophe, sidéré, a sorti son téléphone pour montrer une liste de prénoms qu'il avait notés.

Et là, stupeur : Alba figurait en tête de sa liste. Pour lui, c'était un signe du destin. Ce point commun a immédiatement renforcé leur complicité. Margaux, touchée, a vu dans cette coïncidence la preuve qu'ils étaient faits l'un pour l'autre.

Mais avant d'en arriver là, les jeunes mariés ont dû surmonter quelques obstacles. Margaux, qui ne peut pas avoir d'enfants naturellement, a abordé ce sujet sensible avec Christophe. Il s'est montré bienveillant, affirmant qu'il n'était pas contre la procréation médicalement assistée. Il a même plaisanté sur le fait que les jumeaux étaient courants dans sa famille, ce qui n'a pas effrayé Margaux, qui en espérait justement.

Pour briser la glace, Christophe a sorti des cartes de questions rédigées par les expertes de l'émission. Des questions osées sur les préférences sexuelles, les parties du corps attirantes, etc. Margaux a avoué aimer le nez de Christophe, ce qui l'a ravi car il le déteste habituellement. Leur lune de miel s'annonce prometteuse, même si l'avenir est incertain. Les téléspectateurs retiennent leur souffle.

Christophe et Margaux semblent avoir trouvé une véritable connexion, renforcée par ce signe du prénom. Mais comme pour tous les couples de l'émission, le bilan avec les expertes approche. Les prochains épisodes montreront si leur histoire résistera à la réalité quotidienne. En attendant, les fans peuvent déjà voir l'épisode sur M6+





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