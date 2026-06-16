Jenna et Laurent sont toujours ensemble, huit mois après leur mariage à Gibraltar face aux caméras de Mariés au premier regard. Au micro de Voici, les deux amoureux ont expliqué pourquoi ils se souhaitent pas pour le moment vivre ensemble.

EXCLU Mariés au premier regard : ce gros sacrifice fait par Jenna et Laurent pour protéger leur couple (VIDEO) Jenna et Laurent sont toujours ensemble.

Plus de 8 mois après leur mariage dans Mariés au premier regard, les amoureux profitent de leur vie à deux. Une sérénité retrouvée alors qu'ils ont dû faire un gros sacrifice dans le cadre de leur participation à l'émission de dating de M6. C'est donc au cours des derniers mois que Jenna et Laurent ont dû faire de gros sacrifices pour protéger leur couple.

Leur participation à l'émission de dating de M6 a nécessité de longues heures de tournage et de nombreuses séances de répétition. Les deux amoureux ont dû faire des compromis pour trouver le temps de passer ensemble et de se soutenir. C'est pourquoi ils ont décidé de prendre leur temps et de ne pas se presser de vivre ensemble. Ils ont choisi de profiter de leur vie à deux et de prendre plaisir à chaque instant.

C'est une décision qui leur a permis de se rapprocher et de renforcer leur amour mutuel. Leur sacrifice a payé, car leur amour est plus fort que jamais. Ils sont désormais prêts à partager leur vie et à construire leur avenir ensemble. Leur histoire est un exemple de l'amour et du sacrifice qui peuvent unir deux personnes.

Les deux amoureux ont pu profiter de leur vie à deux et de prendre plaisir à chaque instant. C'est une décision qui leur a permis de se rapprocher et de renforcer leur amour mutuel. Leur sacrifice a payé, car leur amour est plus fort que jamais. Ils sont désormais prêts à partager leur vie et à construire leur avenir ensemble.

Leur histoire est un exemple de l'amour et du sacrifice qui peuvent unir deux personnes





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