Mariés au premier regard : Alex révèle pourquoi des séquences avec Lucile n'ont pas été diffusées et évoque son installation rapide avec elle

Dans l'émission Mariés au premier regard, Alex explique les raisons techniques ayant empêché la diffusion de certaines images avec Lucile. Le couple, marié à Gibraltar, a ensuite décidé de s'installer ensemble dans le sud de la France, une décision rapide qui a surpris les experts. Lucile a quitté son travail et son logement pour rejoindre Alex, affirmant que c'était la meilleure décision possible. L'article revient sur les moments clés de leur aventure et les réactions des participants.

L'émission Mariés au premier regard a connu des moments marquants lors de la dernière saison, notamment l'histoire de Lucile et Alex . Le couple, qui s'est marié à Gibraltar , a vécu une expérience particulière par rapport aux autres participants, comme Mélanie , la sœur de Lucile , qui a rencontré des difficultés dans son propre mariage.

Alex a expliqué que certaines séquences de leur aventure n'ont pas été diffusées à cause d'un problème technique avec les caméras, ce qui a rendu le tournage compliqué et a entraîné la perte de moments qu'il aurait aimé voir à l'écran, comme des scènes à la plage ou avec un cheval. Malgré cela, le montage de l'émission n'a pas remis en cause leur expérience.

Après le tournage, Alex a demandé Lucile en mariage une deuxième fois, une déclaration qui a été suivie d'une acceptation immédiate. Leur histoire a pris une tournure rapide puisqu'ils ont décidé de s'installer ensemble dans le sud de la France, à Fréjus. Lucile a quitté son travail et son logement pour rejoindre Alex, une décision qu'elle qualifie de meilleure possible.

Cette installation rapide a surpris Estelle Dossin, l'experte de l'émission, qui a déclaré que c'était la première fois qu'un tel choix était observé dans le programme. Le couple continue donc sa vie ensemble, en dehors du cadre de l'émission





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