Marie-Thérèse Garcia jugée pour le meurtre de sa belle-sœur Corinne Di Dio

Marie-Thérèse Garcia, une femme de 79 ans, est jugée pour le meurtre de sa belle-sœur Corinne Di Dio, retrouvée décapitée et démembrée dans une malle métallique en juin 1995. Son co-accusé, l'ex-compagnon de la victime, est introuvable. Marie-Thérèse Garcia nie avoir commis tout acte criminel et affirme être innocente.

Marie-Thérèse Garcia , une femme de 79 ans, est jugée à compter de ce mardi 16 juin à la cour d'appel de Versailles pour le meurtre de sa belle-sœur Corinne Di Dio , retrouvée décapitée et démembrée dans une malle métallique en juin 1995.

Son co-accusé, l'ex-compagnon de la victime, est introuvable. Marie-Thérèse Garcia nie avoir commis tout acte criminel et affirme être innocente. Elle dénonce ses conditions d'incarcération et les demandes de remise en liberté rejetées par la justice. La septuagénaire devra répondre du meurtre et de l'enlèvement et la séquestration de Corinne Di Dio pendant trois semaines.

L'ex-compagnon de la victime, Antonio Marquez-Gomez, accusé des mêmes faits, est introuvable et ne devrait pas être présent à l'audience, malgré le mandat d'arrêt international qui le vise. Le corps de Corinne Di Dio a été découvert dans une malle métallique flottant sur la Seine en juin 1995. La disparition de Corinne Di Dio a été signalée neuf jours avant que son corps ne soit découvert.

Les enquêteurs ont étudié plusieurs pistes, notamment une disparition volontaire, un suicide et un enlèvement. Marie-Thérèse Garcia a été interrogée et a expliqué que Corinne Di Dio était en dents de scie avant sa disparition. L'ex-compagnon de Corinne Di Dio, Antonio Marquez-Gomez, a été interrogé et a assuré qu'il n'avait rien à voir avec la mort de son ex-compagne.

Un premier non-lieu a été prononcé dans le dossier en mars 2000, mais quatre ans plus tard, une femme a reparlé de l'affaire Corinne Di Dio, affirmant avoir entendu sa mère planifier le meurtre avec un correspondant inconnu au téléphone avant les faits





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