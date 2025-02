Marie Lamure Déterminée à Améliorer Son Résultat à la Deuxième Manche du Mondiaux

La skieuse française Marie Lamure, 14e après la première manche du Mondiaux, reste déterminée à améliorer son résultat lors de la deuxième manche. Lamure, à 3''02 du meilleur temps, reconnaît que la première manche n'a pas été idéale, mais elle garde espoir de remonter dans le classement. Ses coéquipières Marion Chevrier et Chiara Pogneaux partagent également leurs impressions.

La skieuse française Marie Lamure , 14e après la première manche, garde le moral haut et vise à améliorer son résultat lors de la deuxième manche prévue à 13h15 (à suivre en direct sur L'Équipe). Lamure, à 3''02 du meilleur temps établi par Camille Rast, avoue que la première manche n'a pas été idéale. « Ce serait mentir que de dire que je me suis bien sentie sur la manche.

J'attendais une piste moins dégradée car, lors de la reconnaissance, elle était bien gelée mais il faisait encore presque nuit. Quand je suis partie, c'était une neige très abrasive qui s'était réchauffée. Derrière ça fait faire du chemin en plus et personne ne rentre. Je ne suis pas bien partie mais derrière je me sentais dans le ton. », explique-t-elle. Pour la deuxième manche, Lamure souhaite jouer de haut en bas. « Il n'y a rien à perdre. Il y a des écarts importants mais il n'y a que les quatre premières qui sont dans la même seconde. Il faut se dire que 1''50 sur une neige qui bouge, ça peut se rattraper. On est au Mondiaux, il faut s'envoyer. ». Marion Chevrier, 16e après la première manche, à 3''04 du chrono de Rast, partage ses impressions : « Je pense que la place est pas mal, le résultat un peu moins. Je suis partie sur des oeufs au premier secteur puis j'ai réussi à me libérer sur le milieu. Je n'ai pas été surprise par la neige car je savais que ça avait bougé. Le début de la piste était vraiment plus marqué que la fin, ce n'était pas facile. Maintenant il y a une deuxième manche, j'ai un meilleur dossard donc je vais en profiter. ». Chiara Pogneaux, quant à elle, a abandonné après une faute d'engagement. « Je pense que je fais une faute d'engagement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas skié libérée comme ça, donc au final il y a du positif. J'aurais préféré être en bas, c'est clair, mais je préfère m'envoyer comme ça et sortir plutôt que d'être en bas et de prendre 6 secondes. Je vais m'appuyer sur ce point. Je suis prête pour la suite. », indique-t-elle





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Mondiaux Ski Alpin Marie Lamure Ski France Deuxième Manche

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'Ascension Déterminée du Tote Bag : D'Accessoire Pratique à Pinceau de StyleL'omniprésence du tote bag a transcendé sa fonction initiale de sac pratique pour devenir un symbole de style et d'expression individuelle. Cet article explore l'évolution du tote bag, son impact sur la mode et sa signification culturelle.

Lire la suite »

Jennifer Lopez, Mère Déterminée et Étoile ScintillanteJennifer Lopez attire l'attention avec son nouveau rôle touchant et son apparition élégante à un événement star-studded.

Lire la suite »

CGT 13: Déterminée à défendre les travailleurs et à bâtir des alternativesL'Union départementale CGT 13, lors de ses vœux, a réaffirmé son engagement indéfectible pour la défense des droits des travailleurs et l'émancipation des peuples. Face à un contexte international marqué par la remise en question des libertés, la CGT s'engage à soutenir les luttes pour la solidarité et la paix. Le secrétaire départemental, Jérémy Zucchelli, a également dénoncé les politiques gouvernementales qui entravent la résistance et le programme de désindustrialisation du département. L’UD CGT 13 envisage d'organiser des assises en mai pour proposer des alternatives et ne pas oublier son histoire, comme la lutte pour le maintien de la Bourse du travail d'Arles.

Lire la suite »

L'image déterminée d'Ingrid Alexandra, l'arme secrète de la monarchie norvégienneAlors que la monarchie norvégienne traverse une période difficile à la suite de l'affaire Marius Borg Høiby, la princesse Ingrid Alexandra, 21 ans, devient un symbole d'espoir pour un avenir serein. À l'occasion de son anniversaire, le Palais a publié de nouvelles photos d'elle en uniforme et lors de moments plus informels, illustrant sa force et sa préparation pour le trône.

Lire la suite »

Demi-finale de handball : La France face à une Croatie déterminéeL'expert analyse le match contre l'Égypte et les défis à venir face à la Croatie en demi-finale.

Lire la suite »

L'IA française, DeepSeek et les enjeux mondiauxCet article explore les questions soulevées par l'essor de l'intelligence artificielle, notamment en France, avec la start-up DeepSeek, les investissements américains et les défis économiques liés à la technologie.

Lire la suite »