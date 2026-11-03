Marie-Estelle Dupont : Prédateurs et Loi intégrale

La psychologue Marie-Estelle Dupont alerte sur la présence des prédateurs dans tous les secteurs. Son analyse sur la protection de l'enfance et la Loi intégrale éclaire les enjeux actuels.

La psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont délivre un message d'alerte majeur concernant la sécurité des mineurs dans le cadre du débat sur la Loi intégrale. Elle affirme sans ambages que les prédateurs sexuels ne se cantonnent pas à un secteur précis mais sont actifs tant dans la sphère publique que dans le secteur privé. Cette prise de position s'inscrit dans la continuité de ses chroniques régulières sur l'émission "Et si on en parlait".

Prévalence des prédateurs dans tous les milieux

Monsieur Dupont insiste sur la réalité géographique et sociale de la dangerosité des auteurs de violences. Selon ses observations cliniques, il n'existe pas de bulle protégée contre ces individus. Les agresseurs opèrent dans les institutions, les familles et les environnements professionnels les plus variés. Cette omniprésence nécessite une vigilance accrue de la part des autorités et de la société civile.

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La psychologue souligne que la croyance en une sécurité relative est dangereuse. Elle invite à ne plus underestimer la capacité des prédateurs à s'infiltrer dans des milieux a priori sains. La Loi intégrale doit donc tenir compte de cette dispersion des risques pour être véritablement efficace. La protection de l'enfance ne peut se limiter à des contrôles superficiels.

Conséquences psychologiques des traumatismes

Les témoignages recueillis par l'experte révèlent la profondeur des séquelles laissées par ces violences. Une victime a partagé avoir vécu comme un esclavage envers des individus toxiques. Pour elle, devenir celle d'une personne adorable semblait être un refuge, un véritable paradis. Cette souffrance intime illustre l'étendue des dommages causés par les abus.

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Ces récits montrent comment les victimes cherchent désespérément à échapper à l'emprise de leurs agresseurs. La destruction de la personnalité et la désaffiliation sociale sont des conséquences courantes. La politique de l'autruche, selon l'analyse de Marie-Estelle Dupont, a permis que l'impensable d'hier devienne le probable de demain. Ignorer le problème ne fait qu'aggraver la situation des enfants vulnérables.

Position face à la Loi intégrale et avenir

La position de la clinicienne est claire : il faut rompre avec le déni institutionnel. Les mesures actuelles sont jugées insuffisantes face à l'ampleur du phénomène. La Loi intégrale doit prévoir des mécanismes de vigilance renforcés dans toutes les structures accueillant des mineurs. Cela inclut les écoles, les associations et les établissements publics.

Marie-Estelle Dupont appelle à une transformation profonde de la manière dont la société traite ces questions. La protection de l'enfance doit devenir une priorité absolue et non une contrainte administrative. Les prochains débats publics devraient intégrer ces réalités cliniques pour élaborer des stratégies pertinentes. L'objectif est de prévenir les nouvelles victimes et d'accompagner les survivants avec plus de rigueur.

L'émission "Et si on en parlait" sur Europe 1 continue de servir de tribune à ces réflexions cruciales. Les auditeurs peuvent contribuer à ce débat en envoyant leurs témoignages à l'équipe. Cette ouverture permet de confronter les avis et de mieux comprendre la complexité du sujet. La prise de conscience collective est la première étape vers une protection efficace des plus vulnérables.