La psychologue Marie-Estelle Dupont analyse la crise de la violence juvenile et l'obsolescence des réponses judiciaires face aux nouvelles dynamiques technologiques.

La psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont intervient quotidiennement sur Europe 1 aux côtés de Romain Desarbres pour décrypter les enjeux psychiques et relationnels contemporains. Son émission "Et si on en parlait", diffusée de 15h à 16h, offre un espace d'analyse sur des sujets critiques comme la santé mentale, le harcèlement scolaire et la parentalité. Dans ce contexte médiatique, Marie-Estelle Dupont formule une critique acerbe du système judiciaire actuel.

Une critique ciblée du système judiciaire

La justice française est largement dépassée par l'ampleur et la nature de la violence exercée par les mineurs, selon l'experte. Cette incapacité institutionnelle reflète une faille structurelle face à l'évolution rapide des comportements déviants. La réponse traditionnelle des authorities ne parvient plus à endiguer les flux de violence juvenile observés dans les établissements scolaires et publics.

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L'écart entre technologie et éthique

Un décalage profond sépare désormais la progression technologique des cadres éthiques établis. La technologie évolue à une vitesse supérieure à celle de la réflexion morale et légale. Cet asymétrie crée un vide réglementaire exploité par des acteurs malveillants, aggravant les tensions sociales et familiales. La loi peine à suivre les innovations numériques qui redéfinissent les interactions humaines.

L'effondrement démographique mondial

La question démographique constitue un autre axe majeur de l'actualité traité par l'émission. L'auteur Oscar Bockel, dans son ouvrage "La bombe de la dénatalité" publié aux éditions du Cerf, analyse cet effondrement des naissances. Cette tendance s'observe tant en France que dans le reste du monde, posant des défis économiques et sociaux inédits.

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Le deuil face à la violence

Le décès récent de Jean Pormanove a également suscité des réflexions profondes au sein de l'équipe. Marie-Estelle Dupont note que lorsqu'un mal survient, la société se demande systématiquement comment on a pu en arriver à une telle tragédie. Cette interrogation collective révèle une difficulté à anticiper les crises et à prévenir les drames individuels et collectifs.

Accéder aux analyses approfondies

Les auditeurs peuvent consulter ces émissions en direct ou en replay via l'application dédiée d'Europe 1. Le podcast permet également un accès différé aux analyses psychologiques et sociétales proposées. Cette plateforme centralise les réflexions sur les grands dossiers de santé mentale et de justice sociale.