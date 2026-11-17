L'édition de l'émission 'Et si on en parlait' sur Europe 1. Analyse de la violence juvénile par Marie-Estelle Dupont et dénatalité par Oscar Bockel.

L'émission Et si on en parlait , diffusée quotidiennement de 15h à 16h sur Europe 1, propose une analyse approfondie des enjeux sociétaux actuels. Cette programmation quotidienne, présentée par Romain Desarbres , s'attache à décrypter les grandes questions psychiques et relationnelles qui préoccupent les auditeurs. Le programme met en lumière des problématiques de santé mentale, de parentalité et de dynamique familiale.

Mise en cause de la justice par Marie-Estelle Dupont

La psychologue clinicienne Maria-Estelle Dupont livre son édito quotidien au cours de cette émission. Dans son analyse récente, elle affirme que la justice est dépassée par la violence des mineurs. Cette déclaration met en exergue un déséquilibre institutionnel face à l'agression croissante au sein de la jeunesse. Elle souligne également que la technologie évolue à une vitesse supérieure à l'éthique établie. Ce constat invite à une réflexion sur le retard des cadres légaux face aux nouvelles réalités numériques.

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Crise démographique selon Oscar Bockel

L'émission offre également une perspective démographique avec l'intervention d' Oscar Bockel . Auteur de l'ouvrage La bombe de la dénatalité , publié aux éditions du Cerf, il examine l'effondrement des naissances. Son analyse couvre cette tendance au déclin à la fois en France et dans le monde entier. Cette confrontation des points de vue enrichit le débat public sur les crises contemporaines.

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Impact social et témoignages

Le format de l'émission permet aux auditeurs de contribuer activement au débat. Maria-Estelle Dupont encourage la population à envoyer des témoignages ou à contacter l'équipe de production. Cette ouverture favorise une approche participative des sujets de société. Les auditeurs peuvent ainsi partager leur vécu concernant la parentalité ou le harcèlement scolaire. Romain Desarbres facilite ces échanges pour libérer la parole sur des sujets sensibles.