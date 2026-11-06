Marie-Estelle Dupont : La justice face à la violence des mineurs

La psychologue Marie-Estelle Dupont analyse l'incapacité de la justice à suivre la vitesse de la technologie dans la prévention des actes de violence chez les mineurs.

La psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont intervient quotidiennement dans l'émission "Et si on en parlait" sur Europe 1. Aux côtés de l'animateur Romain Desarbres, elle offre une analyse profonde des problématiques sociales contemporaines.

Une critique sur la lenteur de la justice

Marie-Estelle Dupont estime fermement que le système judiciaire actuel est dépassé par l'ampleur de la violence exercée par les mineurs. Elle souligne que la rapidité d'évolution des méthodes agressives chez les jeunes dépasse les capacités d'intervention traditionnelles de la justice.

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Le décalage technologique et éthique

La spécialiste note que la technologie avance à une vitesse supérieure à celle de l'éthique collective. Ce décalage crée un vide réglementaire et moral que les acteurs institutionnels peinent à combler efficacement face aux nouveaux modes de délinquance.

L'analyse psychologique du mal

Face à des événements tragiques comme le décès de Jean Pormanove, Marie-Estelle Dupont observe une interrogation récurrente sur les causes profondes. Elle explique que la société se demande toujours comment on a pu en arriver à de tels actes de barbarie.

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Le format de l'émission Europe 1

L'émission "Et si on en parlait" propose chaque jour un édito signé par la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont. Le public est invité à envoyer ses témoignages ou à contacter directement l'équipe de production via les canaux officiels de la station.

Accès aux contenus de la station

Les auditeurs peuvent retrouver la radio en direct, accéder à toutes les émissions disponibles en replay. L'application mobile d'Europe 1 permet également d'écouter tous les podcasts proposés par la station, incluant les interventions de Marie-Estelle Dupont et Romain Desarbres.